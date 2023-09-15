Хоценко поздравил омских аграриев со сбором первого миллиона тонн зерна

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
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Updated Сегодня, 05:11
В Омской области идет уборочная страда. Накануне, 14 сентября, местные хлеборобы достигли первого важного рубежа. Речь про сбор первого миллиона тонн зерна нового урожая. Сезон был нелегкий, однако труженики сельского хозяйства справились, проделав большую трудоемкую работу.
Временно исполняющий обязанности Омской области Виталий Хоценко поздравил их с достижением важной отметки. Специалисты продолжают полевые работы с максимальной продуктивностью.
«Первый миллион тонн зерна собрали аграрии Омской области! Сезон выдался непростым, но сюрпризы погоды не мешают нашим хлеборобам выполнять свою работу на отлично! Молодцы! Поздравляю! Желаю успешно и в срок завершить уборочную кампанию!», — пожелал временно исполняющий обязанности Омской области Виталий Хоценко.
В общей сложности сельхозпроизводители Омской области должны будут убрать 2 млн 963 тыс гектаров сельскохозяйственных культур. Зерновые и зернобобовые культуры при этом произрастают на 2 млн 136 тыс гектаров. На пшеницу приходится 1 млн 490 тыс гектаров площади зернового клина.
Технические культуры находятся на площади еще 356,1 тыс гектаров. Картофель и овощи произрастают на 23,8 тыс гектаров, а кормовые культуры — на 446,5 тыс гектаров.
Напомним, что летом 2023 года в России была достаточно засушливая погода, в том числе в Омской области. По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы, в этом году в регионе погибло 10 тыс гектаров посевов, еще порядка 250 тыс гектаров пострадало из-за дефицита влаги.
Омские аграрии успели застраховать в 2023 году порядка 730 тыс гектаров посевов. Это касается больших южных районов Омской области, так как именно там обычно иссыхают засеянные поля.
В Омской области пришлось вводить режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары. Поводом для этого послужило опасное агрометеорологическое явление — суховей. В этот период воздух раскаляется до максимально высоких температур и набирает скорость ветер.