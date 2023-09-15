Хоценко поздравил омских аграриев со сбором первого миллиона тонн зерна

Напомним, что летом 2023 года в России была достаточно засушливая погода, в том числе в Омской области. По данным министра сельского хозяйства и продовольствия Николая Дрофы, в этом году в регионе погибло 10 тыс гектаров посевов, еще порядка 250 тыс гектаров пострадало из-за дефицита влаги.