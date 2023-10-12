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Омский губернатор Хоценко оценил ход ремонтных работ в подшефном городе Стаханов

Омский губернатор Хоценко оценил ход ремонтных работ в подшефном городе Стаханов

12 октября 2023, 09:36
Фото: пресс-служба правительства Омской области
Омские строители успели восстановить несколько социальных и образовательных учреждений.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил, как идет восстановление подшефного города Стаханов в ЛНР. Он обсудил это с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. Также состоялась встреча с участниками СВО.

Глава Омской области осмотрел ремонт гимназии № 11, где были заменены окна. В данное время тут заканчивают ремонт крыши. При этом уже восстановили здание МФЦ.

«Заехали в недавно созданный многофункциональный центр, который находится в оживленном районе Стаханова. Жители работой наших строителей довольны. Созданы все условия для получения и оформления документов нового образца. В следующем году создадим и оборудуем еще один МФЦ», — отметил Хоценко.

Кроме того, омский губернатор оценил ремонтные работы в местном родильном доме, а также встретился с участниками СВО и передал им автомобили УАЗ с посылками из дома. Помимо многофункционального центра омские строители восстановили в Стаханове два образовательных учреждения, больше двух километров водопроводных сетей и обновили помещение для томографа в центральной городской больнице.

Омская область помогает восстанавливать Стаханов в ЛНР
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#Политика#Ремонт#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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