Омский губернатор Хоценко оценил ход ремонтных работ в подшефном городе Стаханов

Кроме того, омский губернатор оценил ремонтные работы в местном родильном доме, а также встретился с участниками СВО и передал им автомобили УАЗ с посылками из дома. Помимо многофункционального центра омские строители восстановили в Стаханове два образовательных учреждения, больше двух километров водопроводных сетей и обновили помещение для томографа в центральной городской больнице.