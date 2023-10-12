Омский губернатор Хоценко оценил ход ремонтных работ в подшефном городе Стаханов

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Губернатор Омской области Виталий Хоценко оценил, как идет восстановление подшефного города Стаханов в ЛНР. Он обсудил это с председателем правительства ЛНР Сергеем Козловым. Также состоялась встреча с участниками СВО.
Глава Омской области осмотрел ремонт гимназии № 11, где были заменены окна. В данное время тут заканчивают ремонт крыши. При этом уже восстановили здание МФЦ.
«Заехали в недавно созданный многофункциональный центр, который находится в оживленном районе Стаханова. Жители работой наших строителей довольны. Созданы все условия для получения и оформления документов нового образца. В следующем году создадим и оборудуем еще один МФЦ», — отметил Хоценко.
Кроме того, омский губернатор оценил ремонтные работы в местном родильном доме, а также встретился с участниками СВО и передал им автомобили УАЗ с посылками из дома. Помимо многофункционального центра омские строители восстановили в Стаханове два образовательных учреждения, больше двух километров водопроводных сетей и обновили помещение для томографа в центральной городской больнице.