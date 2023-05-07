Омская область помогает восстанавливать Стаханов в ЛНР

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Виталий Хоценко посетил подшефный омскому региону город Стаханов Луганской народной республики. Год назад с областью было заключено соглашение об оказании помощи.
В прошлом году омичи помогли подготовить жилищно-коммунальную инфраструктуру в Стаханове к зиме. Сейчас в нашем регионе собирают гуманитарные грузы.
Врио губернатора определил ключевые задачи: восстановление жилых домов и родильного дома, где планируют отремонтировать кровлю, обновить окна и входную группу, а также к 1 сентября приведение двух МФЦ к общероссийскому стандарту работы.