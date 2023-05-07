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Омская область помогает восстанавливать Стаханов в ЛНР

7 мая 2023, 12:28
Фото: 1MI
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Омичи восстановят жилые дома и роддом.

Виталий Хоценко посетил подшефный омскому региону город Стаханов Луганской народной республики. Год назад с областью было заключено соглашение об оказании помощи.

В прошлом году омичи помогли подготовить жилищно-коммунальную инфраструктуру в Стаханове к зиме. Сейчас в нашем регионе собирают гуманитарные грузы.

Врио губернатора определил ключевые задачи: восстановление жилых домов и родильного дома, где планируют отремонтировать кровлю, обновить окна и входную группу, а также к 1 сентября приведение двух МФЦ к общероссийскому стандарту работы.

«Единая Россия» отправила гуманитарный груз из Омска в Стаханов
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#Ремонт#Общество#Политика#Спецоперация#Новости#Омск#Стаханов#Россия#ЛНР#Виталий Хоценко
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