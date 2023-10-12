«Газпромнефть-СМ» расширила линейку энергосберегающих масел для современных иномарок

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Новый продукт дополняет линейку премиальных масел бренда G-Energy. Масло обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя при повышенной нагрузке — езда с прицепом и крутые подъемы, а также при магистральном вождении и в режиме городских пробок. Испытания в независимой лаборатории показали, что высокотехнологичные смазочные материалы сохраняют детали двигателя чистыми в течение всего интервала замены. Энергосберегающая продукция заместит аналоги зарубежных компаний на российском рынке. Смазочные материалы позволяют экономить топливо и тем самым снижать уровень воздействия транспорта на окружающую среду.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»
«Запрос на высококачественные масла от владельцев автомобилей иностранных брендов увеличивается, вместе с тем растет спрос на смазочные материалы, которые берегут окружающую среду. Обширная собственная научная база и современные производственные площадки позволяют нам создавать продукцию с уникальными характеристиками. Разработки „Газпромнефть-СМ“ отвечают не только современным технологическим требованиям, но и принципам экологической ответственности».