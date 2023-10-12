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«Газпромнефть-СМ» расширила линейку энергосберегающих масел для современных иномарок

«Газпромнефть-СМ» расширила линейку энергосберегающих масел для современных иномарок

12 октября 2023, 07:18
Фото: Стоян Васев
«Газпромнефть — смазочные материалы» выпустила полностью синтетическое моторное масло для автомобилей из Японии, Кореи, Китая и Европы. Оно обладает повышенными энергосберегающими и экологическими свойствами.

Новый продукт дополняет линейку премиальных масел бренда G-Energy. Масло обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя при повышенной нагрузке — езда с прицепом и крутые подъемы, а также при магистральном вождении и в режиме городских пробок. Испытания в независимой лаборатории показали, что высокотехнологичные смазочные материалы сохраняют детали двигателя чистыми в течение всего интервала замены. Энергосберегающая продукция заместит аналоги зарубежных компаний на российском рынке. Смазочные материалы позволяют экономить топливо и тем самым снижать уровень воздействия транспорта на окружающую среду.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»

«Запрос на высококачественные масла от владельцев автомобилей иностранных брендов увеличивается, вместе с тем растет спрос на смазочные материалы, которые берегут окружающую среду. Обширная собственная научная база и современные производственные площадки позволяют нам создавать продукцию с уникальными характеристиками. Разработки „Газпромнефть-СМ“ отвечают не только современным технологическим требованиям, но и принципам экологической ответственности».

#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Промышленность#Нефть
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