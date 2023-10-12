«Газпромнефть-СМ» расширила линейку энергосберегающих масел для современных иномарок

Новый продукт дополняет линейку премиальных масел бренда G-Energy. Масло обеспечивает эффективную эксплуатацию двигателя при повышенной нагрузке — езда с прицепом и крутые подъемы, а также при магистральном вождении и в режиме городских пробок. Испытания в независимой лаборатории показали, что высокотехнологичные смазочные материалы сохраняют детали двигателя чистыми в течение всего интервала замены. Энергосберегающая продукция заместит аналоги зарубежных компаний на российском рынке. Смазочные материалы позволяют экономить топливо и тем самым снижать уровень воздействия транспорта на окружающую среду.