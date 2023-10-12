Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

До конца этапа регистрации на проект «Омская область: ПРОдвижение» осталось 7 дней

До конца этапа регистрации на проект «Омская область: ПРОдвижение» осталось 7 дней

12 октября 2023, 09:36
Фото: Город55
Сейчас на проект, который проводится в регионе впервые, зарегистрировано уже более 5000 человек.

Проект «Омская область: ПРОдвижение» направлен на выявление и продвижение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области. Кадровый проект получил поддержку и доверие жителей региона, за что благодарен Виталий Хоценко.

«Усиление управленческой команды региона — первостепенная задача. До завершения регистрации осталось еще 7 дней и я уверен, что число участников значительно вырастет. Нет никаких сомнений, что в каждом муниципальном районе и в каждом административном округе у нас есть сильные специалисты, неравнодушные к судьбе родного края», — рассказал губернатор.

Глава региона также уверен, что этот проект станет площадкой для укрепления диалога между властью и обществом. Именно поэтому первым заданием для участников стало написание эссе по проблемам области и их решениям.

«Чем актуальнее и конкретнее будет затронутая проблематика, чем детальнее будут прописаны шаги по решению той или иной ситуации, тем эффективнее будет наша общая работа. Призываю всех граждан, соответствующих заданным критериям, регистрироваться на проект и активно в нем участвовать», — подчеркнул Хоценко.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, а также будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя.

Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области. Регистрация завершится 19 октября в 12:00 по мск, до этого времени подать заявку можно на сайте проекта продвижение55.рф. Первым заданием для участников, как отмечалось ранее, станет эссе, его нужно будет подготовить до 9 ноября.

На проект «Омская область: ПРОдвижение» зарегистрировались более 5 000 участников
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Губернатор#Губернатор области#Новости#Анастасия Баянова#Продвижение
Подпишитесь
Ничего не изменилось. Работы на парковке у падающего дома в Омске так и не начались
Сегодня, 08:45
С пятнами на полосе. У самолета рейса Астана-Омск произошла течь из гидросистемы
Сегодня, 08:52
В омской мэрии раскрыли причину плохого транспортного сообщения с Левым берегом
Сегодня, 06:25
От угроз к делу: в суд поступило заявление о банкротстве омской «Тепловой компании»
Сегодня, 06:11
В Омской области назначили нового митрополита
Сегодня, 03:12
Зарплата до 49 тысяч. В омский Лесхоз требуются главные и ведущие специалисты
Сегодня, 06:17