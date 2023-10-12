До конца этапа регистрации на проект «Омская область: ПРОдвижение» осталось 7 дней

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, а также будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя.



Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области. Регистрация завершится 19 октября в 12:00 по мск, до этого времени подать заявку можно на сайте проекта продвижение55.рф. Первым заданием для участников, как отмечалось ранее, станет эссе, его нужно будет подготовить до 9 ноября.