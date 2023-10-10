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Иллюстрация

В Омске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже имущества из гаража

10 октября 2023, 09:11
Фото: 1MI
Иллюстрация
Действия мужчины попали на записи камер видеонаблюдения.

Разыскивают мужчину сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Омску. Предполагается, что он совершил кражу из гаража на улице Поворотникова. Сумма ущерба составила 20 000 рублей.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что действия нарушителя не остались незамеченными. Кража попала на записи камер видеонаблюдения.

Сотрудники полиции просят граждан, которые узнали человека на видео или располагают информацией о его местонахождении, сообщать в полицию по телефонам: 79-20-72, 8 999 454 62 11 или 102.

Видео: УМВД России по Омской области
В Омске разыскивают мужчину, похитившего вещи покупателя в одном из торговых центров
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