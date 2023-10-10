В Омске разыскивают мужчину, подозреваемого в краже имущества из гаража

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Разыскивают мужчину сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по городу Омску. Предполагается, что он совершил кражу из гаража на улице Поворотникова. Сумма ущерба составила 20 000 рублей.
В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что действия нарушителя не остались незамеченными. Кража попала на записи камер видеонаблюдения.
Сотрудники полиции просят граждан, которые узнали человека на видео или располагают информацией о его местонахождении, сообщать в полицию по телефонам: 79-20-72, 8 999 454 62 11 или 102.