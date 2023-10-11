В Минтруде РФ заявили о повышении размера маткапитала в 2024 году

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
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Updated Сегодня, 08:41
В 2024 году размер материнского капитала составит почти 631 тыс рублей на первого ребенка. На второго ребенка он будет равняться 834 тыс рублей. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
По его информации, сумма сертификата на маткапитал вырастет на уровень фактической инфляции. Она сложится по итогам текущего года. Пока что в бюджете индексация материнского капитала равняется 7,5%.
Министр уточнил, что выплаты в грядущем году получат больше миллиона российских семей. Отметим, что в 2023 году маткапитал на первого ребенка составляет 587 тыс рублей, на второго — 775 тыс рублей.