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Posted Сегодня, 08:38

Published Сегодня, 08:38

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

иллюстрация

В Минтруде РФ заявили о повышении размера маткапитала в 2024 году

11 октября 2023, 08:38
Фото: Город55
иллюстрация
Сумма увеличится на уровень фактической инфляции по итогам 2023 года.

В 2024 году размер материнского капитала составит почти 631 тыс рублей на первого ребенка. На второго ребенка он будет равняться 834 тыс рублей. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

По его информации, сумма сертификата на маткапитал вырастет на уровень фактической инфляции. Она сложится по итогам текущего года. Пока что в бюджете индексация материнского капитала равняется 7,5%.

Министр уточнил, что выплаты в грядущем году получат больше миллиона российских семей. Отметим, что в 2023 году маткапитал на первого ребенка составляет 587 тыс рублей, на второго — 775 тыс рублей.

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#Омск#Омская область#Материнский капитал#Выплаты#Новости#Социальные выплаты#Алина Ясинская
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