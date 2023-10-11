В Минтруде РФ заявили о повышении размера маткапитала в 2024 году

В 2024 году размер материнского капитала составит почти 631 тыс рублей на первого ребенка. На второго ребенка он будет равняться 834 тыс рублей. Об этом пишут «Новые известия» со ссылкой на Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.