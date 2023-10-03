Мошенники похитили у жителей Омской области 13 миллионов материнского капитала

Чтобы совершить кражу, риэлтор искал житеелй района, которые планировали приобрести жилье на имеющийся материнский капитал. После этого, он склонял продавца и покупателя указывать в договоре купли-продажи завышенную цену недвижимости, а также заключить договор целевого займа с КПК «БОГГАТ». Однако полученные деньги он просил вернуть обратно в кооператив. Объяснял он это тем, что расчет по договору купли-продажи будет произведен после поступления средств из Пенсионного фонда.