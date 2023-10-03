Мошенники похитили у жителей Омской области 13 миллионов материнского капитала

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По версии следствия, в сентябре 2019 года один из обвиняемых, будучи председателем правления кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ», создал организованную группу из регионального директора кооператива и риэлтора из Калачинского района Омской области.
Чтобы совершить кражу, риэлтор искал житеелй района, которые планировали приобрести жилье на имеющийся материнский капитал. После этого, он склонял продавца и покупателя указывать в договоре купли-продажи завышенную цену недвижимости, а также заключить договор целевого займа с КПК «БОГГАТ». Однако полученные деньги он просил вернуть обратно в кооператив. Объяснял он это тем, что расчет по договору купли-продажи будет произведен после поступления средств из Пенсионного фонда.
Когда основное дело было сделано, сообщники риелтора передавали владельцу сертификата пакет документов с фиктивными договорами для Пенсионного фонда и перечисления денежных средств на погашение несуществующего долга перед кооперативом.
Так, в период с апреля 2020 по март 2021 года обвиняемые совершили 26 краж материнского капитала на общую сумму более 13 млн рублей. По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное в крупном и особо крупном размерах). Оно направлено для рассмотрения по существу в Калачинский городской суд.