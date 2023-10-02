В Омске бизнесмену запретили выезжать из страны, пока он не снес собственное кафе

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В пресс-центре судебных приставов по Омской области рассказали историю о сносе самовольно построенного одноэтажного здания. Его возвели на улице 20-я Линия и использовали для размещения кафе. Оно называлось «Ош».
Представители депархитектуры подали в суд иск к 43-летнему владельцу заведения. Как было указано в заявлении, предпринимателю не давали разрешения на строительство объекта. Дело рассматривал Куйбышевский районный суд Омской области.
По итогу кафе признали самостроем и потребовали, чтобы собственник своими силами снес его. Судебный пристав уведомил мужчину о необходимости исполнить требования, однако тот не поспешил это делать.
Приставу пришлось вынести постановление о взыскании с бизнесмена исполнительского сбора. Также ему запретили выезжать за пределы страны, где жили его родственники. Владелец кафе продолжал упорствовать, хотя его несколько раз привлекали к административной ответственности. По итогу он согласился и самостоятельно организовал снос заведения.