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В Омске после суда и штрафов бизнесмен снес кафе-самострой на 20-й Линии

В Омске бизнесмену запретили выезжать из страны, пока он не снес собственное кафе

2 октября 2023, 11:52
Фото: ГУФССП России по Омской области

В Омске после суда и штрафов бизнесмен снес кафе-самострой на 20-й Линии

Здание признали самовольно построенным.

В пресс-центре судебных приставов по Омской области рассказали историю о сносе самовольно построенного одноэтажного здания. Его возвели на улице 20-я Линия и использовали для размещения кафе. Оно называлось «Ош».

Представители депархитектуры подали в суд иск к 43-летнему владельцу заведения. Как было указано в заявлении, предпринимателю не давали разрешения на строительство объекта. Дело рассматривал Куйбышевский районный суд Омской области.

Фото: ГУФССП России по Омской области

По итогу кафе признали самостроем и потребовали, чтобы собственник своими силами снес его. Судебный пристав уведомил мужчину о необходимости исполнить требования, однако тот не поспешил это делать.

Приставу пришлось вынести постановление о взыскании с бизнесмена исполнительского сбора. Также ему запретили выезжать за пределы страны, где жили его родственники. Владелец кафе продолжал упорствовать, хотя его несколько раз привлекали к административной ответственности. По итогу он согласился и самостоятельно организовал снос заведения.

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#Общество#Город#Омск#Омская область#УФССП#Новости#Самострой#Алина Ясинская
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