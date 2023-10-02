В Омске бизнесмену запретили выезжать из страны, пока он не снес собственное кафе

Приставу пришлось вынести постановление о взыскании с бизнесмена исполнительского сбора. Также ему запретили выезжать за пределы страны, где жили его родственники. Владелец кафе продолжал упорствовать, хотя его несколько раз привлекали к административной ответственности. По итогу он согласился и самостоятельно организовал снос заведения.