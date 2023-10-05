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Пропал человек. Омские полицейские ищут мужчину в камуфлированном костюме

5 октября 2023, 02:26
Фото: 1MI
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В Омске ищут мужчину, который пропал две недели назад

В правоохранительные органы обратился сосед пропавшего омича.

В омской полиции сообщили о поиске пропавшего 61-летнего Рената Шакирова, проживающего по улице Марьяновской. В правоохранительные органы за помощью обратился его сосед.

Мужчина сообщил, что не видел Рената Шакирова с 20 сентября. В настоящее время сотрудники уголовного розыска опрашивают знакомых пропавшего.

Приметы пропавшего: худощавый, рост 170-175, зеленые глаза, светлые короткие волосы. Мог быть одет в камуфлированную куртку и костюм, черные ботинки, солнцезащитные очки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Рената Шакирова, в полиции просят позвонить по телефонам: 79-34-02, 8-913-609-75-19 или 102.

Фото: УМВД России по Омской области
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