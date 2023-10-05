Пропал человек. Омские полицейские ищут мужчину в камуфлированном костюме

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
В омской полиции сообщили о поиске пропавшего 61-летнего Рената Шакирова, проживающего по улице Марьяновской. В правоохранительные органы за помощью обратился его сосед.
Мужчина сообщил, что не видел Рената Шакирова с 20 сентября. В настоящее время сотрудники уголовного розыска опрашивают знакомых пропавшего.
Приметы пропавшего: худощавый, рост 170-175, зеленые глаза, светлые короткие волосы. Мог быть одет в камуфлированную куртку и костюм, черные ботинки, солнцезащитные очки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Рената Шакирова, в полиции просят позвонить по телефонам: 79-34-02, 8-913-609-75-19 или 102.