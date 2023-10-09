Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» удостоены наград к юбилею производства

«Омский завод смазочных материалов аккумулировал лучший технологический опыт и профессиональные ресурсы, которые позволяют реализовывать масштабные проекты, внедрять в производство сложные решения и постоянно повышать эффективность процессов. Наша задача остается неизменной — бесперебойное обеспечение стратегическими продуктами потребителей самых разных категорий: от автолюбителей до ведущих промышленных предприятий страны. Каждый рекорд и достижение завода — это результат труда большой команды профессионалов. У нас есть все необходимое для постоянного развития компании и стабильной работы на благо отрасли».