Сотрудники Омского завода «Газпромнефть-СМ» удостоены наград к юбилею производства

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Внедрение передовых решений, масштабные работы по модернизации мощностей, а также бесперебойный выпуск стратегической для многих отраслей продукции отметили на уровне правительства Омской области и администрации города.
Первые смазочные материалы были произведены на установках масляного комплекса омского завода 65 лет назад. Сегодня ОЗСМ ежегодно выпускает свыше 300 тысяч тонн высокотехнологичных масел, смазок и технических жидкостей для транспорта и промышленного оборудования. Современные роботизированные линии смешения и фасовки, складской комплекс с интегрированными в работу цифровыми системами и лабораторный контроль качества на каждом этапе производства позволяют создавать продукцию с характеристиками, которые превосходят аналоги.
«Газпромнефть-СМ» реализует на омском заводе сразу два масштабных проекта, которые имеют первостепенное значение для развития бизнеса масел в России. Строительство комплекса по производству синтетических базовых масел и модернизация действующего производства сульфонатных присадок позволят компании перейти на полный цикл выпуска синтетических смазочных материалов на основе отечественных компонентов и расширить ассортимент.
Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы»
«Омский завод смазочных материалов аккумулировал лучший технологический опыт и профессиональные ресурсы, которые позволяют реализовывать масштабные проекты, внедрять в производство сложные решения и постоянно повышать эффективность процессов. Наша задача остается неизменной — бесперебойное обеспечение стратегическими продуктами потребителей самых разных категорий: от автолюбителей до ведущих промышленных предприятий страны. Каждый рекорд и достижение завода — это результат труда большой команды профессионалов. У нас есть все необходимое для постоянного развития компании и стабильной работы на благо отрасли».
Андрей Посаженников, министр промышленности и научно-технического развития Омской области
«Омская область — лидер Сибирского федерального округа по темпам развития промышленности. Омский завод „Газпромнефть-СМ“ на протяжении многих лет является нашим надежным партнером, демонстрируя высокий уровень бизнес-ответственности. Предприятие обеспечивает современными смазочными материалами крупнейшие компании региона, бесперебойно снабжая высококачественной продукцией наши ключевые отрасли».