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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:06

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Раввин Омска призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта

9 октября 2023, 09:03
Фото: Город55
Иллюстрация
В Израиле ввели особое положение, в настоящее время идет мобилизация резервистов.

Раввин Омска и Омской области Ошер Кричевский призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта.

«Сейчас все мы переживаем за события, которые происходят в Израиле, молимся за жителей и защитников. В такие сложные моменты от действий каждого из нас зависит благополучие всего народа», — написал Ошер Кричевский у себя на странице ВКонтакте.

Отметим, что в Израиле проживает немало репатриантов из Омской области.

Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны сектора Газа. Десятки ракет выпустили по центральным и южным районам страны. В Израиле ввели особое положение, в настоящее время идет мобилизация резервистов.

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#Общество#Омск#Омская область#Ошер Кричевский#Евгений Игишев#Евреи#Молитва#Израиль
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