Раввин Омска призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Раввин Омска и Омской области Ошер Кричевский призвал молиться за жителей Израиля из-за военного конфликта.
«Сейчас все мы переживаем за события, которые происходят в Израиле, молимся за жителей и защитников. В такие сложные моменты от действий каждого из нас зависит благополучие всего народа», — написал Ошер Кричевский у себя на странице ВКонтакте.
Отметим, что в Израиле проживает немало репатриантов из Омской области.
Напомним, утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны сектора Газа. Десятки ракет выпустили по центральным и южным районам страны. В Израиле ввели особое положение, в настоящее время идет мобилизация резервистов.