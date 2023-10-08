Военный конфликт в Израиле. Что известно к этому часу

«Хамас» захватил 14 израильских танков по 8 млн долларов каждый и другую бронетехнику. На ситуацию реагировали другие страны. Так, в Минобороны США заявили, что обеспечат Израиль всем необходимым для защиты. Представители службы безопасности страны были уверены: группировка не нападет, боевых действий можно избежать. Поэтому к резкому конфликты никто не был готов.