Военный конфликт в Израиле. Что известно к этому часу

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
Утром 7 октября Израиль подвергся массированной атаке со стороны сектора Газа. Десятки ракет выпустили по центральным и южным районам страны. Введено особое положение. Началась военная операция в ответ на обстрелы. О событиях сообщают «Новые известия».
Десятки палестинских боевиков проникли на территорию Израиля на парапланах. В воздухе их заметили местные жители. Ответственность за обстрелы взяла на себя группировка «Хамас» во главе с Мухаммедом ад-Дейфом.
Армия Израиля начала экстренно вывозить военную технику с баз вблизи сектора Газа. То, что не успели вывезти, захватывают и уничтожают палестинцы. С обращением к гражданам выступил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху: «Мы находимся в состоянии войны. Это не операция, не эскалация — это война. „Хамас“ заплатит за нее беспрецедентную цену».
К обеду 7 октября «Хамас» захватил семь израильских общин. Во время массированного ракетного удара погибли 22 человека, еще около 300 пострадали. В это время палестинцы опубликовали кадры подготовки к вторжению.
В Израиле ввели чрезвычайное положение. Вечером «Хамас» ударил с воздуха по второй крупнейшей электростанции страны. В плен взяты бригадный генерал израильской армии Намирод Алони и десятки солдат.
Наши коллеги из «Новых известий» представили обзор на освещение событий. Мировые СМИ называют атаку самой большой за последние 16 лет. После просмотра новостей лидер «Хамаса» Исмаил Хания помолился Аллаху. Видеозапись этого момента группа также опубликовала.
К вечеру 7 октября обе стороны конфликта обнародовали предварительные данные о погибших. Убито около 40 израильтян, ранены примерно 740 человек. Погибли минимум 160 палестинцев, число пострадавших превысило тысячу. Мирным жителям пришлось броситься в бега, спасаться в убежищах и прятаться. «Новые известия» собрали подборку кадров эвакуации.
«Хамас» захватил 14 израильских танков по 8 млн долларов каждый и другую бронетехнику. На ситуацию реагировали другие страны. Так, в Минобороны США заявили, что обеспечат Израиль всем необходимым для защиты. Представители службы безопасности страны были уверены: группировка не нападет, боевых действий можно избежать. Поэтому к резкому конфликты никто не был готов.
В ночь на 8 октября лидер «Хамаса» заявил о «начале освобождения Иерусалима». Он назвал Израиль своей землей и потребовал освободить палестинских заключенных. Эксперты сумели определить, какими ракетными установками пользуется группа. Основная — «Кассам», а также еще шесть типов оружия.
Армия Израиля вернула контроль над большинством поселений вдоль границы с сектором Газа. Проводится зачистка от бойцов «Хамаса». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал местных жителей покинуть город. Спустя сутки после начала вторжения Израиль нанес ответный удар по Ливану. А затем — по дому главы разведки «Хамаса».