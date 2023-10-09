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Пьяный житель Омской области разбил пенсионерке битой кузов машины

Помешала пройти. Пьяный омич разбил пенсионерке битой кузов машины

9 октября 2023, 08:37
Фото: УМВД РФ по Омской области

Пьяный житель Омской области разбил пенсионерке битой кузов машины

Мужчина позже понял, что натворил, и пообещал возместить ущерб.

В пресс-центре регионального УМВД сообщили о конфликте между автомобилисткой и нетрезвым мужчиной. История не обошлась без повреждения имущества и уголовного дела.

В Шербакульском районе 61-летняя женщина приехала к матери в гости. Припарковав машину Kia Rio у многоэтажки, она начала выгружать пакеты с продуктами из багажника. В это время к ней подошел 48-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его не устроила иномарка, так что сельчанин стал активно выражать недовольство.

Пенсионерка в свою очередь спросила у местных жителей во дворе, мешает ли им ее машина. Жильцы не возражали, поэтому она поднялась в квартиру.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Когда женщина вышла на улицу, то увидела разбитый автомобиль. Свидетели рассказали, что тот самый мужчина ударил несколько раз по кузову битой. Его остановили, но он все равно успел повредить легковушку. Сумма ущерба составила 23 тыс рублей.

Сельчанин признал вину и пообещал возместить ущерб. Однако помимо выплаты ему грозит другое наказание, ведь он стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Его могут отправить за решетку на два года.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Машина#Конфликт#Алина Ясинская
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