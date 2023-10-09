Помешала пройти. Пьяный омич разбил пенсионерке битой кузов машины

В Шербакульском районе 61-летняя женщина приехала к матери в гости. Припарковав машину Kia Rio у многоэтажки, она начала выгружать пакеты с продуктами из багажника. В это время к ней подошел 48-летний мужчина. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его не устроила иномарка, так что сельчанин стал активно выражать недовольство.