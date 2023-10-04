Пьяный омич с друзьями врезался на «Москвиче» в троллейбус и уснул

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В воскресенье, 1 октября, в областном центре произошла авария с пассажирским транспортом. Она случилась на проспекте Карла Маркса в районе остановки «Цирк». В пресс-службе региональной Госавтоинспекции поделились подробностями произошедшего.
Полицейским позвонил водитель троллейбуса и рассказал, что почувствовали удар в заднюю часть машины. Выйдя из салона, он увидел автомобиль «Москвич», врезавшийся в троллейбус. За рулем был 25-летний парень, а на пассажирских креслах сидели еще двое мужчин. Все были пьяны.
Пассажиры легковушки покинули салон, а выпивший водитель остался ждать сотрудников ДПС в троллейбусе. Как сообщили в ГИБДД, он там же и уснул до приезда полицейских. От освидетельствования парень отказался. В отношении нарушителя возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.
Никто не пострадал. Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее Город55 писал об аварии рядом с остановкой «Голубой огонек». Там столкнулись автобус и троллейбус.