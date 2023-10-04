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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

Пьяный омич с друзьями врезался на «Москвиче» в троллейбус и уснул

Пьяный омич с друзьями врезался на «Москвиче» в троллейбус и уснул

4 октября 2023, 06:15
Фото: УМВД РФ по Омской области
ДТП обошлось без пострадавших.

В воскресенье, 1 октября, в областном центре произошла авария с пассажирским транспортом. Она случилась на проспекте Карла Маркса в районе остановки «Цирк». В пресс-службе региональной Госавтоинспекции поделились подробностями произошедшего.

Полицейским позвонил водитель троллейбуса и рассказал, что почувствовали удар в заднюю часть машины. Выйдя из салона, он увидел автомобиль «Москвич», врезавшийся в троллейбус. За рулем был 25-летний парень, а на пассажирских креслах сидели еще двое мужчин. Все были пьяны.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Пассажиры легковушки покинули салон, а выпивший водитель остался ждать сотрудников ДПС в троллейбусе. Как сообщили в ГИБДД, он там же и уснул до приезда полицейских. От освидетельствования парень отказался. В отношении нарушителя возбудили административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Никто не пострадал. Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее Город55 писал об аварии рядом с остановкой «Голубой огонек». Там столкнулись автобус и троллейбус.

С кровью на лице. В Омске у «Голубого огонька» столкнулись автобус и троллейбус
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#Происшествия#Омск#Омская область#Авария#Новости#Пьяный водитель#Алина Ясинская#ДТП с троллейбусом
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