Пьяный омич с друзьями врезался на «Москвиче» в троллейбус и уснул

Полицейским позвонил водитель троллейбуса и рассказал, что почувствовали удар в заднюю часть машины. Выйдя из салона, он увидел автомобиль «Москвич», врезавшийся в троллейбус. За рулем был 25-летний парень, а на пассажирских креслах сидели еще двое мужчин. Все были пьяны.