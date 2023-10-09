Хоценко обсудил с командой помощь вернувшимся в Омскую область соотечественникам

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совещание с командой правительства. Главной темой для обсуждения стал вопрос возвращения в Омскую область соотечественников. Нового руководителя региона волнует отток трудоспособного населения.
Последние 12 лет число омичей стремительно уменьшается в связи с их отъездом. Больше всего жителей уехали в 2018–2019 годы. С 2020 года наблюдается нормализация ситуации. Виталий Хоценко считает, что для сокращения оттока населения необходимо усилить работу и меры поддержки госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.
«Знаю, что многие хотят и готовы возвращаться на Родину из Германии и других стран Европы. И мы должны создать привлекательные условия, чтобы люди с удовольствием и без бюрократических проволочек хотели снова жить, работать, создавать семьи на омской земле», — подчеркнул губернатор Хоценко.
К слову, в течение нескольких лет регион развивает программу переселения соотечественников. Глава регионального минтруда Владимир Куприянов заметил, что Омская область входит в десятку лидеров по приему земляков. Так, в последнее время «домой» возвращаются переехавшие когда-то в Германию омичи. Они трудоспособны, имеют профессиональное образование, отмечается в пресс-центре правительства Омской области.
По словам Куприянова, омичами движет желание жить и воспитывать детей в российской культуре. Тем более с началом СВО россияне заграницей столкнулись с дискриминацией и русофобией, в том числе семьи с детьми.
В Омской области прорабатывается вопрос по оказания мер поддержки вернувшимся соотечественникам. Помощь оказывает центр содействия добровольному переселению «Путь домой», основанный в начале этого года командой энтузиастов.