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Хоценко обсудил с командой помощь вернувшимся в Омскую область соотечественникам

Хоценко обсудил с командой помощь вернувшимся в Омскую область соотечественникам

9 октября 2023, 08:07
Фото: правительство Омской области
Сейчас активно идет переселение омичей из Германии.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел совещание с командой правительства. Главной темой для обсуждения стал вопрос возвращения в Омскую область соотечественников. Нового руководителя региона волнует отток трудоспособного населения.

Последние 12 лет число омичей стремительно уменьшается в связи с их отъездом. Больше всего жителей уехали в 2018–2019 годы. С 2020 года наблюдается нормализация ситуации. Виталий Хоценко считает, что для сокращения оттока населения необходимо усилить работу и меры поддержки госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

«Знаю, что многие хотят и готовы возвращаться на Родину из Германии и других стран Европы. И мы должны создать привлекательные условия, чтобы люди с удовольствием и без бюрократических проволочек хотели снова жить, работать, создавать семьи на омской земле», — подчеркнул губернатор Хоценко.

К слову, в течение нескольких лет регион развивает программу переселения соотечественников. Глава регионального минтруда Владимир Куприянов заметил, что Омская область входит в десятку лидеров по приему земляков. Так, в последнее время «домой» возвращаются переехавшие когда-то в Германию омичи. Они трудоспособны, имеют профессиональное образование, отмечается в пресс-центре правительства Омской области.

По словам Куприянова, омичами движет желание жить и воспитывать детей в российской культуре. Тем более с началом СВО россияне заграницей столкнулись с дискриминацией и русофобией, в том числе семьи с детьми.

В Омской области прорабатывается вопрос по оказания мер поддержки вернувшимся соотечественникам. Помощь оказывает центр содействия добровольному переселению «Путь домой», основанный в начале этого года командой энтузиастов.

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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Миграция#Новости#Отток населения#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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