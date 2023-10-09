Хоценко обсудил с командой помощь вернувшимся в Омскую область соотечественникам

Последние 12 лет число омичей стремительно уменьшается в связи с их отъездом. Больше всего жителей уехали в 2018–2019 годы. С 2020 года наблюдается нормализация ситуации. Виталий Хоценко считает, что для сокращения оттока населения необходимо усилить работу и меры поддержки госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.