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Published Сегодня, 07:39

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«Едут туда, где лучше». В Омской области намерены бороться с миграционной убылью

29 августа 2023, 07:39
Фото: Город55
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Хоценко озвучил, как собирается бороться с оттоком населения из Омской области

Врио губернатора озвучил меры, которые помогут уменьшить отток населения из региона.

Во время сегодняшнего брифинга врио губернатора Виталия Хоценко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудили в том числе и проблему оттока населения из Омской области. С главой государства Хоценко на эту тему не общался, но наличие миграционной убыли признал и рассказал, как намерен с ней бороться.

В регионе собираются улучшать экологическую обстановку, благоустройство пространств и создавать условия для работы любого бизнеса.

«Если я не ошибаюсь, у нас более 54 тысяч человек миграционная убыль за последнее время. Человек так устроен, что едет туда, где лучше. На это сложно повлиять. Уверен, что ситуация будет меняться, мы приложим к этому все усилия. Думаю, что рутинная работа на результат все же даст свои плоды», — заявил врио губернатора.

Отметим, что на брифинге Хоценко также высказался о работе министра экологии Ильи Лобова и его возможной отставке с занимаемой должности.

«Если почувствую и увижу». Хоценко высказался о возможной отставке министра экологии
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#Общество#Омск#Миграция#Врио губернатора Омской области#Новости#Отток населения#Юлия Истомина#Виталий Хоценко
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