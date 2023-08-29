«Едут туда, где лучше». В Омской области намерены бороться с миграционной убылью

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Во время сегодняшнего брифинга врио губернатора Виталия Хоценко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудили в том числе и проблему оттока населения из Омской области. С главой государства Хоценко на эту тему не общался, но наличие миграционной убыли признал и рассказал, как намерен с ней бороться.
В регионе собираются улучшать экологическую обстановку, благоустройство пространств и создавать условия для работы любого бизнеса.
«Если я не ошибаюсь, у нас более 54 тысяч человек миграционная убыль за последнее время. Человек так устроен, что едет туда, где лучше. На это сложно повлиять. Уверен, что ситуация будет меняться, мы приложим к этому все усилия. Думаю, что рутинная работа на результат все же даст свои плоды», — заявил врио губернатора.
Отметим, что на брифинге Хоценко также высказался о работе министра экологии Ильи Лобова и его возможной отставке с занимаемой должности.