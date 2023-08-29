«Едут туда, где лучше». В Омской области намерены бороться с миграционной убылью

Во время сегодняшнего брифинга врио губернатора Виталия Хоценко по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудили в том числе и проблему оттока населения из Омской области. С главой государства Хоценко на эту тему не общался, но наличие миграционной убыли признал и рассказал, как намерен с ней бороться.