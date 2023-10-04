Сын бывшего заместителя Виктора Камерцеля вложился в «Солнечный город»

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
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Updated Сегодня, 08:09
У общества с ограниченной ответственностью «Солнечный город», прописанного в Омске на проспекте Мира, увеличился уставный капитал. Теперь он составляет 540 тысяч рублей — на 10 тысяч больше, чем раньше. Единственным владельцем УК является Владислав Завалеев, бенефициар компаний «Водный мир» и «Старый город» (последняя зарегистрирована по тому же адресу).
«Солнечный город» в прошлом назывался ООО «Будапешт». Его владелец приходится сыном Петру Завалееву — бывшему главе областного управления ГАИ и заместителю Виктора Камерцеля в качестве замначальника по тылу. Интересно, что один из двух первых бенефициаров «Водного мира» — Анна Николаевна Камерцель.
Официальная специализация «Солнечного города» — аренда и управление недвижимостью. При этом фирма известна своими строительными проектами: она построила бизнес-центры на улицах Куйбышева и Чапаева, административное здание на улице Красный Путь, 80/2, гипермаркет на улице Энтузиастов, который занимает единственный в Омске магазин О’КЕЙ. Именно «Солнечный город» планирует создать «новый Камергерский» на улице Гагарина, вырубив для этого растущие вдоль улицы деревья.
Кстати, «Водный мир» известен как застройщик и владелец аквапарка, расположенного на территории парка 30-летия ВЛКСМ.