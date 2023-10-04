Сын бывшего заместителя Виктора Камерцеля вложился в «Солнечный город»

У общества с ограниченной ответственностью «Солнечный город», прописанного в Омске на проспекте Мира, увеличился уставный капитал. Теперь он составляет 540 тысяч рублей — на 10 тысяч больше, чем раньше. Единственным владельцем УК является Владислав Завалеев, бенефициар компаний «Водный мир» и «Старый город» (последняя зарегистрирована по тому же адресу).