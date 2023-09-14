Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

предоставлено Городу55

С кровью на лице. В Омске у «Голубого огонька» столкнулись автобус и троллейбус

14 сентября 2023, 05:51
Фото: Город55
предоставлено Городу55

В центре Омска у остановки «Голубой огонек» столкнулись автобус и троллейбус

В момент аварии в транспорте ехали 90 человек.

Вчера вечером, 13 сентября, в центральной части города произошла авария с общественным транспортом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об инциденте в 18:10.

ДТП случилось на проспекте Карла Маркса. По данным ведомства, водитель автобуса ЛИАЗ, мужчина 1969 года рождения, двигался по маршруту № 110 («Железнодорожный вокзал → Имени В. Бархатовой»). В момент столкновения в салоне находились 30 пассажиров.

В районе дома № 10 автобус отъезжал от остановки «Голубой огонек» и в какой-то момент встретился с троллейбусом № 12 («Железнодорожный вокзал → Завод им. Попова»). В салоне были 60 человек. Как сообщили очевидцы Городу55, у троллейбуса разбилось стекло, а автобус лишился бампера.

Мужчина 1997 года рождения обратился за помощью медиков. Пострадавшего пассажира видели с кровью на лице, сидевшего на ступеньках транспорта.

По факту случившегося полицейские запустили проверку. Все обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.

Ранее Город55 писал о страшном ДТП, которое случилось на территории Большеуковского района. На проселочной дороге погибла мать с малолетними детьми. Их машина опрокинулась в кювет с водой.

Поехали копать картошку. В Омской области многодетная мать погибла в кювете с водой
Узнать подробнее
#Происшествия#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с автобусом#Новости#Алина Ясинская
Подпишитесь
Омская пенсионерка, возившая Хоценко по сгоревшей деревне, получила знак отличия
Сегодня, 05:19
Сам доставал тела. У отца детей, погибших в аварии в Омской области, случился инфаркт
Сегодня, 06:21
В Омске в микрорайоне «Серебряный берег» за 1,5 млн продают сразу три ресторана
Сегодня, 04:42
Омичи рассказали, сколько им необходимо денег для счастья
Сегодня, 05:58
После авиаинцидента Хоценко высказался о строительстве аэропорта за чертой Омска
Сегодня, 02:54
Из руководящего штаба омского «Авангарда» ушел один из директоров
Сегодня, 04:34