С кровью на лице. В Омске у «Голубого огонька» столкнулись автобус и троллейбус

В районе дома № 10 автобус отъезжал от остановки «Голубой огонек» и в какой-то момент встретился с троллейбусом № 12 («Железнодорожный вокзал → Завод им. Попова»). В салоне были 60 человек. Как сообщили очевидцы Городу55, у троллейбуса разбилось стекло, а автобус лишился бампера.