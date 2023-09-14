С кровью на лице. В Омске у «Голубого огонька» столкнулись автобус и троллейбус

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:54
Updated Сегодня, 05:54
Вчера вечером, 13 сентября, в центральной части города произошла авария с общественным транспортом. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение об инциденте в 18:10.
ДТП случилось на проспекте Карла Маркса. По данным ведомства, водитель автобуса ЛИАЗ, мужчина 1969 года рождения, двигался по маршруту № 110 («Железнодорожный вокзал → Имени В. Бархатовой»). В момент столкновения в салоне находились 30 пассажиров.
В районе дома № 10 автобус отъезжал от остановки «Голубой огонек» и в какой-то момент встретился с троллейбусом № 12 («Железнодорожный вокзал → Завод им. Попова»). В салоне были 60 человек. Как сообщили очевидцы Городу55, у троллейбуса разбилось стекло, а автобус лишился бампера.
Мужчина 1997 года рождения обратился за помощью медиков. Пострадавшего пассажира видели с кровью на лице, сидевшего на ступеньках транспорта.
По факту случившегося полицейские запустили проверку. Все обстоятельства и причины аварии станут известны позднее.
Ранее Город55 писал о страшном ДТП, которое случилось на территории Большеуковского района. На проселочной дороге погибла мать с малолетними детьми. Их машина опрокинулась в кювет с водой.