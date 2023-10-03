В Омске школьники выйдут на осенние каникулы на следующей неделе

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
В следующий понедельник, 9 октября, у омских школьников начнутся осенние каникулы. Это касается тех, кто обучается по триместрам. В этом формате дети ходят на занятия пять недель, после чего семь дней находятся на отдыхе.
Минпросвещения РФ опубликовало соответствующее расписание. Согласно нему, школьники, обучающиеся по триместрам, будут на каникулах с 9 по 15 октября. Далее ребята выйдут на отдых с 20 по 26 ноября. При этом руководство учреждений принимает окончательное решение по срокам каникул.
Напомним, что ранее на триместровую систему обучения в Омске перешли 22 школы:
В школах, где образовательный процесс сформирован по четвертям, дети пойдут на каникулы с 30 октября. Вернутся за парты они 7 ноября.