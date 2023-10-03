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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

иллюстрация

В Омске школьники выйдут на осенние каникулы на следующей неделе

3 октября 2023, 09:01
Фото: Город55
иллюстрация
Для учащихся по четвертям отдых будет организован под конец октября.

В следующий понедельник, 9 октября, у омских школьников начнутся осенние каникулы. Это касается тех, кто обучается по триместрам. В этом формате дети ходят на занятия пять недель, после чего семь дней находятся на отдыхе.

Минпросвещения РФ опубликовало соответствующее расписание. Согласно нему, школьники, обучающиеся по триместрам, будут на каникулах с 9 по 15 октября. Далее ребята выйдут на отдых с 20 по 26 ноября. При этом руководство учреждений принимает окончательное решение по срокам каникул.

Напомним, что ранее на триместровую систему обучения в Омске перешли 22 школы:

  • Кировский округ: № 7, 24, 26, 105, 137, 149.
  • Советский округ: № 8, 9, 51, 63, 84, 86, 95, 112, 133.
  • Центральный округ: № 15, 16, 19, 30, 81, 116, 130.

В школах, где образовательный процесс сформирован по четвертям, дети пойдут на каникулы с 30 октября. Вернутся за парты они 7 ноября.

Два десятка омских школ перешли на обучение по триместрам
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#Общество#Образование#Омск#Омская область#Школа#Новости#Каникулы#Алина Ясинская
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