День рождения Шамана и казаки. В октябре омичей ждут на экскурсии в Большеречье

Во вторник, 10 октября, тут также отпразднуют день рождения тигра Шамана. Уроженцу Пермского зоопарка исполнится пять лет. Он приехал в сибирский регион зимой 2019 года и познакомился с сородичами — тиграми Азой и Графом. Для него приготовят мясной торт вместе с гостями и создадут большую открытку.