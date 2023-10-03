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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Жителям Омской области готовят октябрьские экскурсии в Большеречье

День рождения Шамана и казаки. В октябре омичей ждут на экскурсии в Большеречье

3 октября 2023, 12:07
Фото: фото Светланы Саликовой

Жителям Омской области готовят октябрьские экскурсии в Большеречье

Последнее мероприятие запланировано на 16 число.

Летний туристический сезон в Омской области ненадолго продлевается на фоне теплого октября. В пресс-службе регионального минкультуры рассказали о предстоящих культурно-развлекательных мероприятиях в Большеречье.

На этих выходных, 7 и 8 октября, в музее-заповеднике «Старина Сибирская» проведут театрализованную экскурсию «Прогулки по сибирской деревеньке» (0+). Эту программу с мая по сентябрь посетили больше 30 тыс человек. Погодные условия дают омичам возможность познакомиться с хозяевами крестьянской, купеческой, ямщицкой, казачьей усадеб, бытом татарского подворья, с мастерами и ремесленниками. Гостей накормят квашеной капустой и морковником.

Фото: фото Светланы Саликовой

Гастроприключение организуют также в Большереченском зоопарке в субботу, 7 октября. Здесь животные и посетители отметят Тыквенный день. Начало мероприятия в 12:00.

Во вторник, 10 октября, тут также отпразднуют день рождения тигра Шамана. Уроженцу Пермского зоопарка исполнится пять лет. Он приехал в сибирский регион зимой 2019 года и познакомился с сородичами — тиграми Азой и Графом. Для него приготовят мясной торт вместе с гостями и создадут большую открытку.

Фото: фото Светланы Саликовой

А в середине октября, 14 и 15 числа, в «Старине Сибирской» состоится «Покров Казачий» (0+). Гостей встретят сибирские казаки. В этнокультурном комплексе «Казачья застава» они покажут ловкость и мастерство военного искусства, а также красоту казачьего театра. Зрителям также готовят немало интерактивов. Начало программы в 12:00.

Фото: фото Светланы Саликовой

После этого работники музея-заповедника будут готовиться к зимнему туристическому сезону. Проведение первой программы «Сибирские владения Деда Мороза» запланировано на 15 декабря.

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#Общество#Культура#Омск#Омская область#Развлечения#Новости#Алина Ясинская
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