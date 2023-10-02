Дамы отстают. Омичи верят, что у мужчин есть больше шансов добиться успехов в найме

Чуть больше половины опрошенных (56%) считают, что у мужчин и женщин есть равные возможности в продвижении по карьерной лестнице. Кто-то (24%) считает, что у мужчин больше шансов добиться успехов в найме. При этом всего лишь 6% верят в успешность женщин. Занятно, что именно они больше заявляют о шансах мужчин получить желанное в работе (30% и 21% соответственно).