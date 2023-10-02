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Published Сегодня, 08:20

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Updated Сегодня, 08:23

иллюстрация

Дамы отстают. Омичи верят, что у мужчин есть больше шансов добиться успехов в найме

2 октября 2023, 08:20
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи верят, что у мужчин есть больше шансов добиться успехов в найме

Менеджеры по продажам и продавцы больше всего верят в «победу» женщин.

Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди населения Омской области. Респондентов спрашивали о том, каковы шансы добиться успехов в найме, если разделять работников по половому признаку.

Чуть больше половины опрошенных (56%) считают, что у мужчин и женщин есть равные возможности в продвижении по карьерной лестнице. Кто-то (24%) считает, что у мужчин больше шансов добиться успехов в найме. При этом всего лишь 6% верят в успешность женщин. Занятно, что именно они больше заявляют о шансах мужчин получить желанное в работе (30% и 21% соответственно).

Омичи верят, что равные возможности есть в IT-сфере (системные администраторы и программисты — 72 и 67% соответственно). К слову, женщины, работающие операторами в кол-центрах и офис-менеджерами, чаще говорят о повышенных шансах мужчин (46%и 41% соответственно). Также они уверены, что представителям сильного пола проще строить бизнес.

Менеджеры по продажам и продавцы больше других верят в шансы женщин добиться успехов в найме (12% и 16% соответственно).

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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская#Работа в Омской области
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