Дамы отстают. Омичи верят, что у мужчин есть больше шансов добиться успехов в найме

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди населения Омской области. Респондентов спрашивали о том, каковы шансы добиться успехов в найме, если разделять работников по половому признаку.
Чуть больше половины опрошенных (56%) считают, что у мужчин и женщин есть равные возможности в продвижении по карьерной лестнице. Кто-то (24%) считает, что у мужчин больше шансов добиться успехов в найме. При этом всего лишь 6% верят в успешность женщин. Занятно, что именно они больше заявляют о шансах мужчин получить желанное в работе (30% и 21% соответственно).
Омичи верят, что равные возможности есть в IT-сфере (системные администраторы и программисты — 72 и 67% соответственно). К слову, женщины, работающие операторами в кол-центрах и офис-менеджерами, чаще говорят о повышенных шансах мужчин (46%и 41% соответственно). Также они уверены, что представителям сильного пола проще строить бизнес.
Менеджеры по продажам и продавцы больше других верят в шансы женщин добиться успехов в найме (12% и 16% соответственно).