Рядом с Омской областью с рельс сошло несколько вагонов поезда

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Утром 1 октября на станции Инская в Новосибирске три порожных вагона сошли с рельс. В это время на месте проходили маневровые работы, сообщает «Сiбдепо». Известно, что вагоны не опрокинулись.
Задержек в движении железнодорожного транспорта не было. Сейчас Западно-Сибирская транспортная прокуратура устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения закона о безопасности движения.