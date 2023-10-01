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Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

иллюстрация

Рядом с Омской областью с рельс сошло несколько вагонов поезда

1 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI
иллюстрация
Прокуратура проводит проверку по факту инцидента.

Утром 1 октября на станции Инская в Новосибирске три порожных вагона сошли с рельс. В это время на месте проходили маневровые работы, сообщает «Сiбдепо». Известно, что вагоны не опрокинулись.

Задержек в движении железнодорожного транспорта не было. Сейчас Западно-Сибирская транспортная прокуратура устанавливает причины и обстоятельства происшествия.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения закона о безопасности движения.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новости
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