Победный старт. Омские баскетболистки обыграли соперников в первом матче сезона

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 04:33
Updated Сегодня, 04:33
Омская баскетбольная команда «Нефтяник-Титан» 30 сентября провела матч с клубом «Спартак Энд К» города Видное. Это первая игра нового сезона.
Первая четверть завершилась со счетом 21:21. Во второй инициативу перехватили гости — 35:37. Третий отрезок матча «волчицы» оставили за собой — 52:47. Финальный счет 59:51. Победу одержали омички.
Ответный поединок состоится в Подмосковье 25 октября. А 5 числа спортсменки сыграют первый матч нового чемпионата России. В Москве сразятся с МБА.