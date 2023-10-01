Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:30

Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

иллюстрация

Победный старт. Омские баскетболистки обыграли соперников в первом матче сезона

1 октября 2023, 04:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский «Нефтяник-Титан» начал сезон с победы

Дома омички приняли клуб «Спартак Энд К» города Видное.

Омская баскетбольная команда «Нефтяник-Титан» 30 сентября провела матч с клубом «Спартак Энд К» города Видное. Это первая игра нового сезона.

Первая четверть завершилась со счетом 21:21. Во второй инициативу перехватили гости — 35:37. Третий отрезок матча «волчицы» оставили за собой — 52:47. Финальный счет 59:51. Победу одержали омички.

Ответный поединок состоится в Подмосковье 25 октября. А 5 числа спортсменки сыграют первый матч нового чемпионата России. В Москве сразятся с МБА.

За молодежную сборную России по баскетболу выступит спортсменка из Омска
Узнать подробнее
#Спорт#Омск#Омская область#Новости#Баскетбол
Подпишитесь
Парадоксально. Омская область вошла в топ-10 регионов с самым дешевым топливом
30 сентября, 11:43
Томский инвестор намерен запустить проект по лесопереработке в Омской области
30 сентября, 03:46
Шок. В Омской области мужчина скончался при опрокидывании авто в кювет
Сегодня, 03:40
Отличились. Два ресторана в Омске попали в список 50 лучших по Сибири
30 сентября, 07:39
Больной и худой. Пес хаски захватил омскую мастерскую и запретил сотрудникам работать
30 сентября, 04:20
В Омске госэкспертиза одобрила проект реконструкции дороги по бульвару Архитекторов
30 сентября, 05:35