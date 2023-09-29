В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Генштабе ВС РФ сегодня, 29 сентября, сообщили, что не планируют проводить дополнительную мобилизацию. Для решения задач СВО достаточно контрактников и добровольцев.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что в Генеральном штабе никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет. Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач», — рассказал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Контр-адмирал добавил, что Минобороны расширило сеть пунктов отбора на службу из-за большого количества желающих заключить контракт.
Ранее в России утвердили список болезней, с которым не будут призывать на СВО. Ограниченно годные к службе не смогут заключать контракт с Минобороны РФ. Среди первых в списке болезней значатся ВИЧ, гепатиты В и С, все формы туберкулеза, некоторые виды рака, сахарный диабет первого типа. Всего в списке представлено 26 заболеваний.