В Генштабе рассказали, что у них нет планов по дополнительной мобилизации

Ранее в России утвердили список болезней, с которым не будут призывать на СВО. Ограниченно годные к службе не смогут заключать контракт с Минобороны РФ. Среди первых в списке болезней значатся ВИЧ, гепатиты В и С, все формы туберкулеза, некоторые виды рака, сахарный диабет первого типа. Всего в списке представлено 26 заболеваний.