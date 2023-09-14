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Астма и ВИЧ. В России утвердили список болезней, с которым не будут призывать на СВО

14 сентября 2023, 03:40
Фото: Город55
иллюстрация

В России утвердили список болезней, с которым не будут призывать на СВО

Ограниченно годные к службе не смогут заключать контракт с Минобороны РФ.

Стало известно, с какими заболеваниями в России не будут призывать по мобилизации. Граждане с определенными диагнозами считаются ограниченно годными к службе. Они также не смогут заключить контракт с Минобороны, служить в военное время и в период военного положения.

Среди первых в списке болезней значатся ВИЧ, гепатиты В и С, все формы туберкулеза, некоторые виды рака, сахарный диабет первого типа. Также в перечне — психические расстройства, эпилепсия, инсульты, бронхиальная астма средней степени тяжести. Не будут отправлять на СВО тех, у кого нет конечностей.

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Всего в списке представлено 26 заболеваний. Его поместили в приложение к приказу главы Минобороны РФ 7 августа 2023 года.

Ранее в Омской области начали рассылать уведомления с требованием посетить военкомат. Город55 выяснил, что они не являются повесткой.

«Приходите, я все объясню». В Омской области начали рассылать приглашения в военкомат
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#Омск#Омская область#Россия#Новости#Спецоперация#Военное время#Военное положение#Частичная мобилизация#Сво#Алина Ясинская
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