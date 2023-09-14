Астма и ВИЧ. В России утвердили список болезней, с которым не будут призывать на СВО

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
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Updated Сегодня, 03:45
Стало известно, с какими заболеваниями в России не будут призывать по мобилизации. Граждане с определенными диагнозами считаются ограниченно годными к службе. Они также не смогут заключить контракт с Минобороны, служить в военное время и в период военного положения.
Среди первых в списке болезней значатся ВИЧ, гепатиты В и С, все формы туберкулеза, некоторые виды рака, сахарный диабет первого типа. Также в перечне — психические расстройства, эпилепсия, инсульты, бронхиальная астма средней степени тяжести. Не будут отправлять на СВО тех, у кого нет конечностей.
Всего в списке представлено 26 заболеваний. Его поместили в приложение к приказу главы Минобороны РФ 7 августа 2023 года.
Ранее в Омской области начали рассылать уведомления с требованием посетить военкомат. Город55 выяснил, что они не являются повесткой.