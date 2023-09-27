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В Омске создается импортозамещающее производство — эксперт

В Омске создается импортозамещающее производство — эксперт

27 сентября 2023, 07:37
Фото: пресс-служба «Газпром нефти»
Экономист Иван Розмаинский объяснил, как запуск нового комплекса первичной переработки нефти на Омском НПЗ поможет развитию экономики России.

Как пояснил изданию «Энергия +» кандидат экономических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Иван Розмаинский, главные особенности нового технологичного комплекса ОНПЗ — это экологичность, производительность и независимость от импорта.

По мнению эксперта, спрос на топливо увеличивается соразмерно росту экономической активности, а новые мощности омского предприятия помогут обеспечить рынок достаточным для его развития количеством нефтепродуктов.

Кроме того, в строительстве нового комплекса Омского НПЗ «Газпром нефти» участвовали только российские производители оборудования, инженеры и ученые.

«Это говорит о выполнении государственного курса по импортозамещению и в перспективе должно положительно сказаться на экономике страны», — считает Иван Розмаинский.

Подобное мнение уже высказывал полпред президента России в СФО Анатолий Серышев во время визита на омское предприятие в рамках запуска в эксплуатацию нового комплекса первичной переработки нефти.

«Реализация подобных масштабных инвестиционных проектов имеет особое значение для стабильного социально-экономического развития страны и создания высокотехнологичных рабочих мест в регионе», — отметил Анатолий Серышев.

Напомним, новый объект ОНПЗ запустили в эксплуатацию на прошлой неделе. Церемонию запуска также посетили министр энергетики РФ Николай Шульгинов, губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков.

#Экономика#Омск#Омская область#Газпром нефть#Промышленность#Нефть#Наталья Александрова
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