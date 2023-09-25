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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

иллюстрация

В Омске скончался участник рок-группы «Очистные сооружения» Александр Беломоин

25 сентября 2023, 08:12
Фото: Город55
иллюстрация
Озвучена дата прощания с ушедшим.

Стало известно, что в Омске скончался музыкант, игравший в группе «Очистные сооружения». Речь идет об одном из лидеров коллектива Александре Беломоине.

Он скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в официальном сообществе рок-группы. Прощание состоится в среду, 27 сентября, в храме на территории многопрофильной больницы по улице Перелета, 7б. Начало в 12:00.

О причинах смерти не сообщается. Похороны пройдут на западном кладбище.

Город55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.

#Общество#Музыкант#Омск#Омская область#Смерть#Новости#Алина Ясинская
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