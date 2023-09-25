В Омске скончался участник рок-группы «Очистные сооружения» Александр Беломоин

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Стало известно, что в Омске скончался музыкант, игравший в группе «Очистные сооружения». Речь идет об одном из лидеров коллектива Александре Беломоине.
Он скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщили в официальном сообществе рок-группы. Прощание состоится в среду, 27 сентября, в храме на территории многопрофильной больницы по улице Перелета, 7б. Начало в 12:00.
О причинах смерти не сообщается. Похороны пройдут на западном кладбище.
Город55 приносит соболезнования родным и близким ушедшего.