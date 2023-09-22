Современное обновление. На фасаде второго корпуса ОмГУ появилась новая вывеска

Основное отличие новой вывески от предыдущей — написание названия. Долгие годы на фасаде располагалась надпись «Омский государственный университет», сейчас же привычная формулировка претерпела изменения, хоть и незначительные. Теперь над головами студентов появилось сокращенное наименование организации: «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского».