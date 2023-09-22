Современное обновление. На фасаде второго корпуса ОмГУ появилась новая вывеска

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Основное отличие новой вывески от предыдущей — написание названия. Долгие годы на фасаде располагалась надпись «Омский государственный университет», сейчас же привычная формулировка претерпела изменения, хоть и незначительные. Теперь над головами студентов появилось сокращенное наименование организации: «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского».
Также рядом с названием повесили логотип университета, используемый во всех социальных сетях и организациях учебного заведения.
Изменилась и цветовая палитра надписи, став значительно ярче. Предыдущие буквы были золотого цвета и находились на светло-желтом фоне, новые же — ярко-красные, заметно выделяются на серой обшивке, которая также находится в процессе обновления.