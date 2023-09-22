Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

На втором корпусе ОмГУ появилась новая вывеска в палитре университета

Современное обновление. На фасаде второго корпуса ОмГУ появилась новая вывеска

22 сентября 2023, 11:03
Фото: Город55

На втором корпусе ОмГУ появилась новая вывеска в палитре университета

Работы по замене старой надписи на фасаде здания заметил корреспондент Города55.

Основное отличие новой вывески от предыдущей — написание названия. Долгие годы на фасаде располагалась надпись «Омский государственный университет», сейчас же привычная формулировка претерпела изменения, хоть и незначительные. Теперь над головами студентов появилось сокращенное наименование организации: «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского».

Также рядом с названием повесили логотип университета, используемый во всех социальных сетях и организациях учебного заведения.

Изменилась и цветовая палитра надписи, став значительно ярче. Предыдущие буквы были золотого цвета и находились на светло-желтом фоне, новые же — ярко-красные, заметно выделяются на серой обшивке, которая также находится в процессе обновления.

Фото: Город55
Недостроенный корпус ОмГУ на Фрунзе хотят ввести в эксплуатацию в 2024 году
Узнать подробнее
#Омск#Университет#Новости#ОмГУ#Корпус омгу#Анастасия Баянова
Подпишитесь
«Дорогу осилит идущий». Хоценко выступил с речью после вступления в должность
Сегодня, 09:55
Серышев поздравил Хоценко со вступлением в должность губернатора Омской области
Сегодня, 09:42
Митрополит Владимир подарил Хоценко икону в честь вступления в должность губернатора
Сегодня, 10:23
Место Мизулиной в Совете Федерации официально занял Иван Евстифеев
Сегодня, 11:14
Брал деньги с матерей. Омского полицейского поймали на махинациях с маткапиталом
Сегодня, 06:00
В Омске закупили 7,5 тысяч доз «Спутника». Прививку получат пациенты из группы риска
Сегодня, 07:22