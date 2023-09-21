Хоценко вручил награды лучшим специалистам омского машиностроительного комплекса

В общей сложности на территории Омской области функционируют больше тысячи различных машиностроительных заводов. На них работают свыше 44 тыс человек. К слову, в этом году объемы омского производства в этой сфере увеличились более чем в 1,5 раза, если сравнивать показатели прошлого года.