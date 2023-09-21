Хоценко вручил награды лучшим специалистам омского машиностроительного комплекса

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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В Омской области масштабно отметили профессиональный праздник работников машиностроительной отрасли. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко поучаствовал в торжестве.
Мероприятие посетили представители директорского корпуса и передовики ведущих профильных предприятий региона. Кроме того, там присутствовала молодая смена производственников.
В общей сложности на территории Омской области функционируют больше тысячи различных машиностроительных заводов. На них работают свыше 44 тыс человек. К слову, в этом году объемы омского производства в этой сфере увеличились более чем в 1,5 раза, если сравнивать показатели прошлого года.
«Если еще три-четыре года назад мы переживали, где достать дополнительные заказы, чтобы обеспечить загрузку предприятий, то сегодня думаем, как выполнить существующие заказы и поступающие новые, где взять людей, как организовать процесс и успеть выполнить в срок. Это не может не радовать, потому что с 2020 года получали выручку на 70 млрд рублей, а в этом году планируем выйти уже за 200 млрд рублей — в три раза больше. Хотелось бы, чтобы этот восходящий тренд сохранялся и дальше, тогда наши люди нормально будут жить, достойную заработную плату получать, а она уже 67 тыс рублей в среднем по отрасли», — отметил Виталий Хоценко.
Он также подчеркнул, какой весомый вклад делают работники этой отрасли в экономику и развитие Омской области. Также местные предприятия укрепляют обороноспособность страны, выпуская продукцию для Вооруженных Сил Российской Федерации. Помимо этого здесь изготавливают детали и конструкции для отечественного флота и самолетов.
«Мы гордимся нашими заводами, людьми и продукцией машиностроения — нашими танками Т-80, ракетой „Ангара“, которую полностью собираем на омском „Полете“ и выходим в серийное производство, гордимся военной техникой, двигателями, компонентной базой. Желаю слаженности, стабильности и выполнения планов. Уверяю, что в машиностроении всё только начинается. С праздником!», — поздравил специалистов Хоценко.
Накануне, 20 сентября, он вручил награды и поощрения лучшим из лучших специалистов и рабочих машиностроительных предприятий.