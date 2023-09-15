Будет ли частичная мобилизация в Омске до 1 ноября 2023 года?

Нет четкой информации и о добровольцах региона. Так, в первые же месяцы СВО в Омске начали создавать именные отряды «Иртыш», «Авангард» и «Омь» для набора добровольцев — не только бойцов, но и медработников, технических специалистов, сотрудников штаба, волонтеров. Власти региона отмечали, что добровольцами записались несколько тысяч человек.