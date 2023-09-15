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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Будет ли частичная мобилизация в Омске до 1 ноября 2023 года?

Будет ли частичная мобилизация в Омске до 1 ноября 2023 года?

15 сентября 2023, 13:08
Фото: Midjourney
Будет ли частичная мобилизация в Омске до 1 ноября 2023 года?
Нынешняя осень началась с тревожных новостей — в соцсетях завирусился скан документа, согласно которому в России в сентябре ожидается новая волна частичной мобилизации. К тому же омичи стали получать уведомления о прибытии в военкомат за мобилизационным предписанием. Что это означает? Разбираемся в

Как мы помним, 21 сентября исполнится ровно год с момента объявления частичной мобилизации: в этот день президент Владимир Путин подписал указ о наборе 300 тысяч военнослужащих запаса для нужд СВО. Мероприятие завершилось в середине октября.

Видимо, украинские спецслужбы решили, что дата достойна того, чтобы запустить очередной фейк. Для пущей убедительности дезинформаторы сочинили приказ Министерства обороны Российской Федерации за подписью Сергея Шойгу. Согласно циркуляру с 11 сентября по 1 ноября в России должна пройти частичная мобилизация с целью дополнительного призыва еще 200 тысяч человек.

Президент России опроверг фейк о новой волне мобилизации

Первыми опровергли эту информацию в Госдуме. О том, что сведения о новой волне частичной мобилизации не более чем очередной вброс, сообщили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, депутаты Андрей Гурулев и Виктор Соболев.

Затем последовало опровержение на самом высоком уровне. Выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, президент России заявил, что в частичной мобилизации нет необходимости, так как сейчас высокими темпами идет набор бойцов по контракту.

«На Украине происходит насильственная мобилизация — одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать. Мы же провели частичную мобилизацию, как известно, 300 тысяч мы призвали. Сейчас у нас за последние 6-7 месяцев добровольно подписали контракты на службу в Вооруженных силах и добровольческих подразделениях 270 тысяч человек», — отметил глава государства.

Сколько граждан Омска добровольно отправились на СВО

Напомним, Омск объявил о завершении частичной мобилизации 1 ноября 2022 года. О том, сколько омичей было мобилизовано в рамках кампании, объявлено не было.

«Общее число граждан, призванных по частичной мобилизации в Омской области, не превышает 1% от регионального количества граждан, пребывающих в запасе. Конкретные цифры носят закрытый характер и публикации не подлежат», — ответили в областном военкомате.

Нет четкой информации и о добровольцах региона. Так, в первые же месяцы СВО в Омске начали создавать именные отряды «Иртыш», «Авангард» и «Омь» для набора добровольцев — не только бойцов, но и медработников, технических специалистов, сотрудников штаба, волонтеров. Власти региона отмечали, что добровольцами записались несколько тысяч человек.

Что касается омских контрактников, то их численность тоже пока засекречена, хотя регион и входит в число самых активных по набору. В недавнем разговоре с Путиным врио губернатора Омской области Виталий Хоценко заявил, что в СВО участвуют 10 тысяч омичей.

Сколько граждан Омска добровольно отправились на СВОСколько граждан Омска добровольно отправились на СВО
Сколько граждан Омска добровольно отправились на СВО
Фото: Midjourney

Что такое мобилизационные предписания?

Омичи одними из первых стали жаловаться в соцсетях о поступлении повесток, согласно которым им надлежит явиться в военкомат и получить мобилизационное предписание. Еще в августе многие жители региона стали получать подобные уведомления. Журналисты локальных СМИ обратились в комиссариаты за разъяснениями.

В учреждении объяснили, что мобилизационные предписания — это специальные вкладыши в военном билете военнообязанного. Они содержат номер воинской части, учетную специальность, звание, адреса пунктов сбора и пр. Получение предписания означает, что гражданин готов к призыву или мобилизации.

«В случае мобилизации, если его должность будет нужна, то его могут призвать. Если его военно-учетная специальность будет подходить, то его могут назначить в команду, в которой нужна эта специальность. Пугаться не стоит пока. Еще этого нет (мобилизации. — Ред.). Ничего же не объявляли. Сейчас призываются те, кто сами изъявляют желание — по контракту или добровольцем. Никто никого не принуждает», — объяснили в военкомате.

Неявка за мобилизационными предписаниями: какое наказание ожидает граждан

В вопросе о неявке за мобилизационными предписаниями мнения специалистов расходятся. Одни утверждают, что гражданин, проигнорировавший получение предписания, не понесет наказания. Другие отмечают, что нарушители будут оштрафованы, как и в случае неявки по повестке. Напомним, с 1 октября максимальный штраф за это составит 30 тысяч рублей.

#Омск#Частичная мобилизация#Служба по контракту
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