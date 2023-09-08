В Омской области зарегистрирован и сдан новый детский сад на 101 место

Площадь детского сада составляет почти 4,5 тысяч кв. м. Здание имеет два этажа, на которых располагаются ясельные группы и группы для детей от трёх до семи лет. Помимо спальных и игровых комнат детям будут доступны музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и другие помещения. На территории также есть игровые площадки.