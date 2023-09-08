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В Омской области зарегистрирован и сдан новый детский сад на 101 место

В Омской области зарегистрирован и сдан новый детский сад на 101 место

8 сентября 2023, 12:13
Фото: Минстрой Омская область
Детский сад построен в рамках реализации в регионе национального проекта «Демография».

Сад откроется в Большереченском районе и будет приспособлен для детей разных возрастов и физических возможностей. Здание оборудуют и для посещения маломобильными воспитанниками.

Площадь детского сада составляет почти 4,5 тысяч кв. м. Здание имеет два этажа, на которых располагаются ясельные группы и группы для детей от трёх до семи лет. Помимо спальных и игровых комнат детям будут доступны музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и другие помещения. На территории также есть игровые площадки.

Застройщиком детского сада является КУОО «Омскоблстройзаказчик». Проект будет реализован в рамках реализации в регионе нацпроекта «Демография».

Фото: Минстрой
Документы уже подписаны. В Омске введен в эксплуатацию новый детский сад
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#Омск#Омская область#Дети#Детский сад#Проект#Новости#Анастасия Баянова#Новый детский сад
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