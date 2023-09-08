В Омской области зарегистрирован и сдан новый детский сад на 101 место

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Сад откроется в Большереченском районе и будет приспособлен для детей разных возрастов и физических возможностей. Здание оборудуют и для посещения маломобильными воспитанниками.
Площадь детского сада составляет почти 4,5 тысяч кв. м. Здание имеет два этажа, на которых располагаются ясельные группы и группы для детей от трёх до семи лет. Помимо спальных и игровых комнат детям будут доступны музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и другие помещения. На территории также есть игровые площадки.
Застройщиком детского сада является КУОО «Омскоблстройзаказчик». Проект будет реализован в рамках реализации в регионе нацпроекта «Демография».