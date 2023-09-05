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Документы уже подписаны. В Омске введен в эксплуатацию новый детский сад

Документы уже подписаны. В Омске введен в эксплуатацию новый детский сад

5 сентября 2023, 13:25
Фото: Администрация города Омска
Управление Росреестра по Омской области поставило детский сад в Амурском поселке на кадастровый учет и зарегистрировало права на него.

Детский сад был поставлен на государственный кадастровый учет в течение 10 минут после получения от департамента архитектуры и градостроительства всех необходимых документов. Одновременно были зарегистрированы и права на него.

Здание располагается по адресу ул. 21 Амурская, дом 73, корпус 1. Площадь детского сада — 3 444,7 квадратных метра. Объект имеет три этажа, а том числе один подземный и рассчитан на 140 мест. Застройщиком является ООО «Строительно-монтажный трест „Стройбетон“.

Фото: Администрация города Омска
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#Видео#Омск#Детский сад#Администрация#Новости#Росреестр#Строительство детских садов#Анастасия Баянова#Объект
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