Документы уже подписаны. В Омске введен в эксплуатацию новый детский сад

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Детский сад был поставлен на государственный кадастровый учет в течение 10 минут после получения от департамента архитектуры и градостроительства всех необходимых документов. Одновременно были зарегистрированы и права на него.
Здание располагается по адресу ул. 21 Амурская, дом 73, корпус 1. Площадь детского сада — 3 444,7 квадратных метра. Объект имеет три этажа, а том числе один подземный и рассчитан на 140 мест. Застройщиком является ООО «Строительно-монтажный трест „Стройбетон“.