Омичам в рамках акции «Решают люди» подарят сувенирные монеты

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В социальной акции «Решают люди» поучаствовали 547 тыс жителей Омской области. Активисты продвигали свои проекты по благоустройству территорий и поддержали идею увеличить объем выделяемых средств на эти цели со 100 млн до 1 млрд рублей. Омичи могут получить памятные монеты по случаю участия в акции.
Сувенирная продукция будет вручаться в дни выборов губернатора Омской области 9 и 10 сентября в избирательных участках. Для коллекции подготовят ограниченный тираж. Чтобы получить монету, необходимо взять с собой сертификат участника акции «Решают люди».
На обратной стороне бланка указаны названия городских КТОСов или муниципальных районов, а также список инициативных проектов. Нужно отметить галочками один, два или три значимых объекта. После этого можно обменять сертификат на сувенир. Монеты будут раздавать волонтеры проекта «Решают люди».
*Акция проводится в рамках ст. 1055 ГК РФ. Период проведения акции с 20.07.2023 г. по 11.09.2023 г. Организатор — Омский фонд РСП