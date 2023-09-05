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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

Омичам в рамках акции «Решают люди» подарят сувенирные монеты

Омичам в рамках акции «Решают люди» подарят сувенирные монеты

5 сентября 2023, 04:53
Фото: правительство Омской области
Их можно будет получить в дни выборов губернатора Омской области.

В социальной акции «Решают люди» поучаствовали 547 тыс жителей Омской области. Активисты продвигали свои проекты по благоустройству территорий и поддержали идею увеличить объем выделяемых средств на эти цели со 100 млн до 1 млрд рублей. Омичи могут получить памятные монеты по случаю участия в акции.

Сувенирная продукция будет вручаться в дни выборов губернатора Омской области 9 и 10 сентября в избирательных участках. Для коллекции подготовят ограниченный тираж. Чтобы получить монету, необходимо взять с собой сертификат участника акции «Решают люди».

На обратной стороне бланка указаны названия городских КТОСов или муниципальных районов, а также список инициативных проектов. Нужно отметить галочками один, два или три значимых объекта. После этого можно обменять сертификат на сувенир. Монеты будут раздавать волонтеры проекта «Решают люди».

*Акция проводится в рамках ст. 1055 ГК РФ. Период проведения акции с 20.07.2023 г. по 11.09.2023 г. Организатор — Омский фонд РСП

Глава омского объединения работодателей поддержал проведение акции «Решают люди»
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Алина Ясинская
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