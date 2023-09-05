Омичам в рамках акции «Решают люди» подарят сувенирные монеты

На обратной стороне бланка указаны названия городских КТОСов или муниципальных районов, а также список инициативных проектов. Нужно отметить галочками один, два или три значимых объекта. После этого можно обменять сертификат на сувенир. Монеты будут раздавать волонтеры проекта «Решают люди».