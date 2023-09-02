Глава омского объединения работодателей поддержал проведение акции «Решают люди»

По его мнению, в социальную акцию нужно вовлекать как можно больше омичей.

В Омской области реализуется социальная акция «Решают люди». Это проект, который позволяет местным жителям воплощать свои идеи в жизнь. Исполнительный директор союза «Омское региональное объединение работодателей» Виктор Белов поддержал проведение этой акции. «Чтобы вершить большие дела, касающиеся жизни населенного пункта, неважно, будь это город или небольшое сельское поселение в муниципальном районе области, необходимо вовлекать в эти процессы людей. Тогда все будет проходить гораздо легче. И социальная акция „Решают люди“, в которой сами жителей определяют сферу работ, — проект уникальный и своевременный», — отметил он. По его мнению, в основе акции лежит хороший идейный и материальный фундамент. В проект необходимо вовлекать большее количество людей. «Только от нас с вами зависит, какой будет наша жизнь. В первую очередь те, кто живут рядом, должны заботиться о чистоте, культуре поведения. В 50–60-е годы было такое понятие „двор“. Когда жили всем двором: и праздновали, и провожали, и субботники проводили. Это было такое местное самоуправление», — сказал Белов. Он считает, что эту традицию, когда люди становятся более сплоченными, нужно возрождать. В омском дворе на Левобережье открыли островок детства в рамках акции «Решают люди» Узнать подробнее