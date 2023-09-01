Только 5% омичей откладывают деньги на оплату образования

Далее идёт возможность получения интересной работы — 9,2% среди россиян и 8% среди жителей Омска. В 2022 году так отвечали лишь 3,9% и 8,5% соответственно. В 2023 году этот вариант наиболее популярен у респондентов в возрасте от 51 года до 60 лет и старше 60 лет (по 12%).