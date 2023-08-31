Омские журналисты и экоблогеры начали обучение в «Экошколе современных медиа»

В программу экошколы включены практические занятия, в том числе создание спецпроектов, изучение методик работы с экологической информацией и мастер-классы. Конечно, предусмотрены и лекции. В этом году участники погрузятся в область экологической урбанистики и создания экологических городских пространств. Кроме того, воспитанники экошколы коснутся вопросов реализации нацпроекта «Экология», сохранения леса и экосистемы водоемов, улучшения качества воздуха, ликвидации свалок ТКО в Омской области.