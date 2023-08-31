Омские журналисты и экоблогеры начали обучение в «Экошколе современных медиа»

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 04:49
В Омской области стартовал новый сезон образовательного проекта «Экошкола современных медиа». Участники повысят уровень профессионального мастерства в темах экологии и охраны окружающей среды, поговорят с федеральными экспертами и посмотрят на работу промышленных предприятий. Также они побывают на особо охраняемых природных территориях.
В программу экошколы включены практические занятия, в том числе создание спецпроектов, изучение методик работы с экологической информацией и мастер-классы. Конечно, предусмотрены и лекции. В этом году участники погрузятся в область экологической урбанистики и создания экологических городских пространств. Кроме того, воспитанники экошколы коснутся вопросов реализации нацпроекта «Экология», сохранения леса и экосистемы водоемов, улучшения качества воздуха, ликвидации свалок ТКО в Омской области.
«Цель этого проекта в том, чтобы СМИ, которые реализуют задачу по информированию граждан в сфере экологии, охраны окружающей среды, ее состояния, грамотно использовали понятийный инструментарий, глубоко понимали актуальные проблемы и задачи в сфере экологии, поставленные президентом России. Здесь очень интересный круг общения: как мэтры цеха, так и молодые ребята, которые делают первые шаги. Очень хочется, чтобы эти шаги были правильными», — сказал замглавы минприроды Омской области Александр Сердюков на открытии нового сезона.
Среди участников в этом году — журналисты, экоблогеры, экоактивисты, школьники и студенты, которые участвуют в экологических программах.
«Мы неоднократно убеждались в том, что наш проект востребован. Экошкола была отмечена на федеральном уровне, коллеги из других регионов перенимают опыт. Приятно, что нашу инициативу уже на протяжении двух лет поддерживают постоянные партнеры: ГК „Титан“ и компания „Газпром нефть“. Сотрудничество двух крупных промышленных предприятий и медиасообщества интересно для всех участников проекта и в целом дает хорошие результаты. Строим дальнейшие планы развития», — отметил председатель Омского Союза журналистов Андрей Мотовилов.
Экошкола современных медиа появилась в 2022 году. Инициатива создать подобный проект принадлежит Омскому Союзу журналистов. За время существования экошколы обучение прошли больше 50 человек.