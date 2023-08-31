Четыре индийца пришли пешком в Омск из Казахстана и попали под суд

Следователем СО УФСБ установлено, что четыре индийца вступили в сговор и решили дойти пешком из Казахстана до границы России. 27 июля они осуществили план и незаконно пересекли границу страны в Нововаршавском районе Омской области. Там же они были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ.