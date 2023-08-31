Четыре индийца пришли пешком в Омск из Казахстана и попали под суд

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
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Updated Сегодня, 11:44
Они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).
Следователем СО УФСБ установлено, что четыре индийца вступили в сговор и решили дойти пешком из Казахстана до границы России. 27 июля они осуществили план и незаконно пересекли границу страны в Нововаршавском районе Омской области. Там же они были задержаны сотрудниками ПУ ФСБ.
Оказалось, что через Российскую Федерацию иностранцы хотели попасть на территорию Белоруссии, а после проследовать в Германию.
Так с учетом всех обстоятельств суд постановил заключить под стражу с содержанием в СИЗО всех участников нарушения. Омский областной суд оставил три судебных акта без изменений, четвертое же не обжаловалось.