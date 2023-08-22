Активисты провели мастер-класс ко Дню флага для воспитанников детского дома

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В омском штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» ко Дню флага провели мастер-класс для воспитанников детского дома. Ребятам рассказали об истории триколора и важности баланса физической силы и силы духа.
«Сегодня все 89 регионов нашей страны окрашены в триколор: мы отмечаем День государственного флага России. Наши штабы общественной поддержки „Единой России“ организуют акции, встречи, мастер-классы и другие мероприятия в честь праздника. Сахалинская область дала старт эстафете праздничных событий, а завершит ее Луганская народная республика», — рассказала заместитель секретаря генсовета ЕР Анна Кузнецова.
В мастер-классе по изготовлению триколора из бумаги приняли участие как дети, так и взрослые.
«Также мы были немало удивлены результатами нашей экспресс-викторины — дети обладают достаточными знаниями о государственных символах», — рассказала заместитель руководителя омского штаба общественной поддержки Елена Борисова.
Специальным гостем стал силач Михаил Шивляков. Он разорвал медицинскую грелку и согнул через голову металлические прутья, что вызвало восторг у детей. После выступления силач ответил на вопросы ребят.
«Такие мероприятия необходимы потому что в настоящее время у молодежи слишком много информационного шума вокруг, нужно правильно расставлять приоритеты. Важно делиться личным опытом, чтобы будущее нашей страны было в сильных и надежных руках!», — рассказал Михаил Шивляков.