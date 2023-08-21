Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

иллюстрация

Загадочное ДТП. Под Омском легковушка без водителя влетела в грузовой поезд

21 августа 2023, 04:12
Фото: Город55
иллюстрация

Ночью под Омском легковушка без водителя влетела в грузовой поезд

Это происшествие не повлияло на движение поездов.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали об инциденте, который произошел на железнодорожном переезде. Накануне, 20 августа, около полуночи столкнулся локомотив грузового поезда и легковой автомобиль.

Это случилось между станциями Драгунская и Любинская, рядом с селом Новокиевка (Любинский район). Машина марки ВАЗ 2111, судя по представленным ведомством фотографиям, разломалась на куски. При этом в салоне никого в момент ДТП не было.

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Позже станут известны все обстоятельства и причины произошедшего. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что задержек в движении на железной дороге не было.

Не успел проскочить. В Омской области поезд на переезде снес будку у грузовой ГАЗели
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Происшествия#Транспортная прокуратура#Новости#Омская область#ДТП#Железная дорога#Локомотив#Грузовой поезд
Подпишитесь
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
Вчера, 09:16
Другие горизонты. Бывшая омская чиновница стала главным архитектором города на Урале
Сегодня, 03:33
И мальчик, и девочка. Омские врачи не смогли определить пол шести новорожденных
Сегодня, 04:39
На Левобережье Омска компания «Аква Сибирь» построит непродовольственный склад
Сегодня, 04:17
Надевайте маски. Омичей предупредили о режиме НМУ первой степени опасности
Сегодня, 02:32
Стало известно, сколько зарабатывают жены кандидатов в губернаторы Омской области
Вчера, 10:22