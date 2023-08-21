Загадочное ДТП. Под Омском легковушка без водителя влетела в грузовой поезд

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре рассказали об инциденте, который произошел на железнодорожном переезде. Накануне, 20 августа, около полуночи столкнулся локомотив грузового поезда и легковой автомобиль.
Это случилось между станциями Драгунская и Любинская, рядом с селом Новокиевка (Любинский район). Машина марки ВАЗ 2111, судя по представленным ведомством фотографиям, разломалась на куски. При этом в салоне никого в момент ДТП не было.
Позже станут известны все обстоятельства и причины произошедшего. В пресс-службе прокуратуры уточнили, что задержек в движении на железной дороге не было.