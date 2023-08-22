Кто хочет стать миллионером. Омичи рассказали, какими способами копят капитал

Так, например, лишь 5% населения Омска могут назвать себя миллионерами. Однако количество людей, желающих стать ими в будущем значительно больше — 57%. Остальные же 38% в этом не заинтересованы. В основном путь к богатству омичи видят в формировании сбережений, увеличении рабочего времени и инвестировании.