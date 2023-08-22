Кто хочет стать миллионером. Омичи рассказали, какими способами копят капитал

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Так, например, лишь 5% населения Омска могут назвать себя миллионерами. Однако количество людей, желающих стать ими в будущем значительно больше — 57%. Остальные же 38% в этом не заинтересованы. В основном путь к богатству омичи видят в формировании сбережений, увеличении рабочего времени и инвестировании.
Несмотря на большое количество людей, желающих иметь огромные капиталы, среди респондентов нет четкого понимания слова «миллионер»: так всего 21% от 1 500 опрошенных горожан воспринимают это слово буквально и называют им обладателя 1 миллиона. Почти половина (43%) омичей считают миллионерами только обладателей миллиона долларов, еще 22% — имеющих не менее 30 млн рублей, и 14% — располагающих суммой более 10 млн рублей.
Более половины опрошенных считают 1 миллион внушительной суммой. Для каждого пятого это средняя сумма, а еще для четверти участников опроса — небольшие деньги.
По результатам опроса удалось понять, что 40% респондентов рассчитывают накопить эту сумму менее чем за год, а 20% рассчитывают выполнить эту задачу за 3-5 лет.