Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:56

Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Иллюстрация

Кто хочет стать миллионером. Омичи рассказали, какими способами копят капитал

22 августа 2023, 11:56
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Омичи рассказали о желании стать миллионерами и путях достижения этой цели

УК промышленно-строительного банка провела опрос среди омичей и узнала, многие ли из них хотят стать миллионерами.

Так, например, лишь 5% населения Омска могут назвать себя миллионерами. Однако количество людей, желающих стать ими в будущем значительно больше — 57%. Остальные же 38% в этом не заинтересованы. В основном путь к богатству омичи видят в формировании сбережений, увеличении рабочего времени и инвестировании.

Несмотря на большое количество людей, желающих иметь огромные капиталы, среди респондентов нет четкого понимания слова «миллионер»: так всего 21% от 1 500 опрошенных горожан воспринимают это слово буквально и называют им обладателя 1 миллиона. Почти половина (43%) омичей считают миллионерами только обладателей миллиона долларов, еще 22% — имеющих не менее 30 млн рублей, и 14% — располагающих суммой более 10 млн рублей.

Более половины опрошенных считают 1 миллион внушительной суммой. Для каждого пятого это средняя сумма, а еще для четверти участников опроса — небольшие деньги.

По результатам опроса удалось понять, что 40% респондентов рассчитывают накопить эту сумму менее чем за год, а 20% рассчитывают выполнить эту задачу за 3-5 лет.

За один день в стране появилось более 270 новых миллионеров
Узнать подробнее
#Омск#Омская область#Новости#Миллион#Самые богатые#Планы#Богатейшие омичи#Богатые#Анастасия Баянова#Миллионер#Кто хочет стать миллионером
Подпишитесь
От дорожного строительства до дистрофии Дюшенна: кто выполняет госзаказ в Омске
Вчера, 06:20
Дмитрий Махиня прошел отбор для участия в выборах мэра Томска
Сегодня, 09:18
Ремонт стел на въездах в Омск планируют закончить до конца сентября
Сегодня, 09:12
Шарики, пряники, мыло. Что предлагают омичам дарить вместо цветов на День знаний
Сегодня, 11:07
Журнал «Корея». В Питере выпустили сидр с омским музыкантом Летовым на этикетке
Сегодня, 06:40
В Омске Олегу Золотову одобрили проект строительства дома на 33-й Северной
Сегодня, 08:21