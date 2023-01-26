За один день в стране появилось более 270 новых миллионеров

В некоторых же регионах никто не выиграл миллион рублей. Например, в ЯНАО, Чечне, на Алтае, в Томской и Ивановской областях и ряде других субъектов. Однако в этих регионах все же были выигрышные билеты на общую сумму 30 миллионов рублей.