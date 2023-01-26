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За один день в стране появилось более 270 новых миллионеров

26 января 2023, 12:23
В новогоднюю лотерею «Мечталлион» более 270 россиян из 68 субъектов стали миллионерами. Больше всего повезло жителям Подмосковья. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы «Национальной Лотереи».

Обладателем суперприза в 100 миллионов рублей стал житель Московской области. Следует отметить, что в этом регионе больше всего выигравших в  лотерею по миллиону рублей, – 21 человек, пишет издание newsnn.ru.

В десятку регионов - лидеров по количеству счастливых лотерейных билетов «Мечталлион» также вошла столица (13 миллионеров), Ленобласть, Кубань и Башкирия (по 11 миллионеров). Также по миллиону рублей выиграли 10 жителей Новосибирской области, 9 человек из Красноярского края и 7 участников из Саратовской области. В Ставрополье и Кировской области обладателями денежных призов стали по 6 человек.

В Удмуртии, ХМАО, а также Ростовской, Кемеровской и Омской областях после первого розыгрыша прибавилось по 5 миллионеров.

В некоторых же регионах никто не выиграл миллион рублей. Например, в ЯНАО, Чечне, на Алтае, в Томской и Ивановской областях и ряде других субъектов. Однако в этих регионах все же были выигрышные билеты на общую сумму 30 миллионов рублей.

Известно, что 184 новых обладателя миллионов приобрели билеты в отделениях «Почты России», 49 – в точках торговой сети «Магнит», 15 – в магазинах «Красное и Белое» и 2 билета – в «Дикси». Еще 20 человек выиграли по миллиону, приобретя онлайн-билеты через мобильное приложение или сайт «Национальной Лотереи».

Более 270 обладателей счастливых билетов – это в три раза больше, чем обещали организаторы. Из всего тиража выигрышными оказались около 4 миллионов билетов. Общий размер выигрышей составил более 868 миллионов рублей.

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