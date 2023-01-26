За один день в стране появилось более 270 новых миллионеров

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Обладателем суперприза в 100 миллионов рублей стал житель Московской области. Следует отметить, что в этом регионе больше всего выигравших в лотерею по миллиону рублей, – 21 человек, пишет издание newsnn.ru.
В десятку регионов - лидеров по количеству счастливых лотерейных билетов «Мечталлион» также вошла столица (13 миллионеров), Ленобласть, Кубань и Башкирия (по 11 миллионеров). Также по миллиону рублей выиграли 10 жителей Новосибирской области, 9 человек из Красноярского края и 7 участников из Саратовской области. В Ставрополье и Кировской области обладателями денежных призов стали по 6 человек.
В Удмуртии, ХМАО, а также Ростовской, Кемеровской и Омской областях после первого розыгрыша прибавилось по 5 миллионеров.
В некоторых же регионах никто не выиграл миллион рублей. Например, в ЯНАО, Чечне, на Алтае, в Томской и Ивановской областях и ряде других субъектов. Однако в этих регионах все же были выигрышные билеты на общую сумму 30 миллионов рублей.
Известно, что 184 новых обладателя миллионов приобрели билеты в отделениях «Почты России», 49 – в точках торговой сети «Магнит», 15 – в магазинах «Красное и Белое» и 2 билета – в «Дикси». Еще 20 человек выиграли по миллиону, приобретя онлайн-билеты через мобильное приложение или сайт «Национальной Лотереи».
Более 270 обладателей счастливых билетов – это в три раза больше, чем обещали организаторы. Из всего тиража выигрышными оказались около 4 миллионов билетов. Общий размер выигрышей составил более 868 миллионов рублей.