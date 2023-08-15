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Омские приставы на 90 дней остановили работу опасной газовой заправки

До устранения нарушений. В Омске приостановили работу опасной АГЗС

15 августа 2023, 06:31
Фото: ГУФССП России по Омской области

Омские приставы на 90 дней остановили работу опасной газовой заправки

Заправка находится на улице 1-я Заводская.

В Омске на улице 1-я Заводская приостановили работу газозаправочной станции, сообщили сегодня, 15 августа в пресс-службе судебных приставов. На АГЗС нашли нарушения требования безопасности.

Первомайский районный суд вынес решение о приостановлении работы АГЗ на 90 суток. Судебные приставы опечатали и опломбировали колонки и надземный резервуар. Комплекс принадлежит компании «ЗапСибГаз».

Фото: ГУФССП России по Омской области

Минувшей ночью в Махачкале произошел взрыв на автозаправке. На данный момент известно о 105 пострадавших при взрыве на АЗС, 30 из которых погибли.

Минздрав Дагестана подтвердил гибель пяти человек в результате взрыва
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#Судебный пристав#Приставы#АГЗС#Заправка#Пожарная безопасность#Общество#Евгений Игишев
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