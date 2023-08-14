Виталий Хоценко: Получили пять единиц специализированной пожарной техники от ЯНАО

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
В Омскую область пришли 5 единиц специализированной пожарной техники. Машины поступили из Ямало-Ненецкого автономного округа. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал, что техника пришла по предварительной договоренности с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым.
«Уверен, с новой техникой бороться с природными пожарами в области будет проще. Благодарю Ямал и лично губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова за поддержку!» — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.
Также врио главы региона добавил, что пожарные машины в ближайшее время распределят по районам Омской области.