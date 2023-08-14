Виталий Хоценко: Получили пять единиц специализированной пожарной техники от ЯНАО

В Омскую область пришли 5 единиц специализированной пожарной техники. Машины поступили из Ямало-Ненецкого автономного округа. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал, что техника пришла по предварительной договоренности с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым.