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Виталий Хоценко: Получили пять единиц специализированной пожарной техники от ЯНАО

Виталий Хоценко: Получили пять единиц специализированной пожарной техники от ЯНАО

14 августа 2023, 11:19
Фото: Телеграм-канал Виталия Хоценко
Машины в ближайшее время распределят по районам Омской области.

В Омскую область пришли 5 единиц специализированной пожарной техники. Машины поступили из Ямало-Ненецкого автономного округа. Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко рассказал, что техника пришла по предварительной договоренности с главой ЯНАО Дмитрием Артюховым.

«Уверен, с новой техникой бороться с природными пожарами в области будет проще. Благодарю Ямал и лично губернатора Дмитрия Андреевича Артюхова за поддержку!» — сообщил Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Также врио главы региона добавил, что пожарные машины в ближайшее время распределят по районам Омской области.

#Евгений Игишев#Врио губернатора Омской области#Пожарная машина#ЯНАО#Техника#Общество#Омск#Омская область
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