Омичка пыталась заработать на площадке интернет-магазина, а потеряла 600 тысяч

Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 18 случаев дистанционного мошенничества. Так, 63-летний житель Советского округа попытался купить телефон через интернет. Мужчина перевел псевдопродавцу оплату в размере 12 тысяч рублей, но смартфон так и не получил.