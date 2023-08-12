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Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

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Омичка пыталась заработать на площадке интернет-магазина, а потеряла 600 тысяч

12 августа 2023, 04:05
Фото: 1MI
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Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 18 случаев дистанционного мошенничества.

В полицию Омска 11 августа с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя жительница Октябрьского округа. Женщина перевела аферистам почти 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мошенники предложили потерпевшей легкий способ заработка на площадке интернет-магазина. Чтобы получить прибыли, необходимо было сначала вложить свои деньги, что омичка и сделала. Вернуть сбережения обратно у нее не получилось.

Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 18 случаев дистанционного мошенничества. Так, 63-летний житель Советского округа попытался купить телефон через интернет. Мужчина перевел псевдопродавцу оплату в размере 12 тысяч рублей, но смартфон так и не получил.

Ранее Город55 рассказывал, что омичка отправила аферистам 1 миллион рублей, подаренный на свадьбу. Потерпевшей написал в мессенджере неизвестный и предложил легкий способ заработка.

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#Евгений Игишев#Полиция#Уголовное дело#Мошенничество#Мошенники#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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