Омичка пыталась заработать на площадке интернет-магазина, а потеряла 600 тысяч

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
В полицию Омска 11 августа с заявлением о мошенничестве обратилась 33-летняя жительница Октябрьского округа. Женщина перевела аферистам почти 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Мошенники предложили потерпевшей легкий способ заработка на площадке интернет-магазина. Чтобы получить прибыли, необходимо было сначала вложить свои деньги, что омичка и сделала. Вернуть сбережения обратно у нее не получилось.
Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировали 18 случаев дистанционного мошенничества. Так, 63-летний житель Советского округа попытался купить телефон через интернет. Мужчина перевел псевдопродавцу оплату в размере 12 тысяч рублей, но смартфон так и не получил.
Ранее Город55 рассказывал, что омичка отправила аферистам 1 миллион рублей, подаренный на свадьбу. Потерпевшей написал в мессенджере неизвестный и предложил легкий способ заработка.