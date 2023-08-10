Лишилась свадебного подарка. Омичка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 23-летняя омичка. Девушка перевела мошенникам больше миллиона рублей.
Выяснилось, что потерпевшей в мессенджере написал неизвестный и предложил легкий способ заработка. Задача была проста — добавлять товар в корзину на одном из сайтов, а потом оформлять отказ. Таким образом, со слов «менеджера», она повышала рейтинг продавца, а заодно и увеличивала свой капитал в несколько раз.
Девушка внесла на счет 900 рублей и ей удалось вывести 3,5 тысячи. Этот ход мошенники использовали в качестве приманки, чтобы выманить больше денег. В итоге, в течение дня омичка перевела аферистам 1 015 000 рублей. После этого мошенники сообщили потерпевшей, что ее счет заблокирован, а для вывода денег необходимо внести еще некоторую сумму. В этот момент девушка поняла, что ее обманули.
Оказалось, что деньги, отправленные мошенникам, были подарком на день свадьбы от родственников и друзей.
Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».