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Лишилась свадебного подарка. Омичка перевела мошенникам больше миллиона рублей

10 августа 2023, 04:59
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичка отправила аферистам 1 миллион рублей, подаренный на свадьбу

Потерпевшей написал в мессенджере неизвестный и предложил легкий способ заработка.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 23-летняя омичка. Девушка перевела мошенникам больше миллиона рублей.

Выяснилось, что потерпевшей в мессенджере написал неизвестный и предложил легкий способ заработка. Задача была проста — добавлять товар в корзину на одном из сайтов, а потом оформлять отказ. Таким образом, со слов «менеджера», она повышала рейтинг продавца, а заодно и увеличивала свой капитал в несколько раз.

Девушка внесла на счет 900 рублей и ей удалось вывести 3,5 тысячи. Этот ход мошенники использовали в качестве приманки, чтобы выманить больше денег. В итоге, в течение дня омичка перевела аферистам 1 015 000 рублей. После этого мошенники сообщили потерпевшей, что ее счет заблокирован, а для вывода денег необходимо внести еще некоторую сумму. В этот момент девушка поняла, что ее обманули.

Оказалось, что деньги, отправленные мошенникам, были подарком на день свадьбы от родственников и друзей.

Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Евгений Игишев#Омск#Мошенники#Мошенничество#Уголовное дело#Полиция#Аферист#Общество#Происшествия#Омская область
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