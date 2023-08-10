Лишилась свадебного подарка. Омичка перевела мошенникам больше миллиона рублей

Девушка внесла на счет 900 рублей и ей удалось вывести 3,5 тысячи. Этот ход мошенники использовали в качестве приманки, чтобы выманить больше денег. В итоге, в течение дня омичка перевела аферистам 1 015 000 рублей. После этого мошенники сообщили потерпевшей, что ее счет заблокирован, а для вывода денег необходимо внести еще некоторую сумму. В этот момент девушка поняла, что ее обманули.