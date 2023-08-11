Виталий Хоценко высоко оценил благоустройство пляжа и аллеи в Тюкалинском районе

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко побывал в Тюкалинском муниципальном районе и оценил, как продвигаются работы в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Тюкалинске на федеральные средства благоустроили пляж. Работы велись в два этапа.
В 2021 году здесь поставили детские и спортивные площадки, вымостили пешеходную площадку тротуарной плиткой и смонтировали освещение. В 2022 году была построена 600-метровая лыже-роллерная трасса. В общей сложности в тюкалинский проект вложили 14,2 млн рублей.
Рядом с городским пляжем также обновляют Аллею влюбленных. На территории выровняли береговую полосу, заасфальтировали тротуары и высадили деревья. Теперь местные жители могут отдыхать под ивами, прячась от августовского солнца.
«В Тюкалинске заехал посмотреть местный пляж, который недавно благоустроили. Уверен, в это жаркое лето он стал отличным местом для отдыха. На территории можно активно провести время: есть детская и спортивная площадки. В этом году привели в порядок и территорию возле пляжа — Аллею влюбленных. Хороший пример благоустройства, который и на другие районы области нужно тиражировать», — высоко оценил работу муниципалитета временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко.
Береговая линия и городской пляж после благоустройства притягивают местных жителей, которые в летнее время проводят здесь пикники, массовые праздники, свадебные церемонии и другие мероприятия. Обновленные городские территории по праву считается одной из достопримечательностей города.