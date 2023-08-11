Виталий Хоценко высоко оценил благоустройство пляжа и аллеи в Тюкалинском районе

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко побывал в Тюкалинском муниципальном районе и оценил, как продвигаются работы в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» по нацпроекту «Жилье и городская среда». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Тюкалинске на федеральные средства благоустроили пляж. Работы велись в два этапа.