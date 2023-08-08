Виталий Хоценко оценил производственные мощности омских предприятий ОПК

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
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Updated Сегодня, 10:41
Врио губернатора Омской области сегодня, 8 августа, побывал на двух оборонных предприятиях — федеральном научно-производственном центре «Прогресс» и Центральном конструкторском бюро автоматики. Виталий Хоценко пообщался с рабочими и оценил производственные мощности заводов.
ФНПЦ «Прогресс» включает в себя научно-исследовательский институт и опытное производство. На предприятии проектируют и создают сложные резинокордные и резинометаллические конструкции. Продукция центра применяется как в оборонной, так и в гражданской промышленности.
Врио губернатора осмотрел цех по подготовке сырья, отдел испытаний готовой продукции, ознакомился с выставкой изделий центра. Руководители предприятия обсудили с Виталием Хоценко планы дальнейшего развития.
«Предприятие — это, прежде всего, люди, которые здесь трудятся. Потенциал высокий. За первое полугодие объем продукции „Прогресса“ увеличился более чем на 50% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Эти высокие показатели говорят о том, что предприятие развивается. Со своей стороны, мы готовы оказывать вам всяческую поддержку», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Второе предприятие, на котором сегодня побывал врио губернатора — Центральное конструкторское бюро автоматики. Виталий Хоценко осмотрел цеха завода и учебный центр, в котором готовят специалистов. В 2022 году около ста человек получили здесь специальность «монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов».
Врио главы региона отметил, что кадровые вопросы в настоящее время являются наиболее приоритетными.
«В этом году на предприятиях оборонной промышленности потребность в кадрах составляла более трех тысяч человек, более половины вакансий из этого числа уже закрыто. Но нехватка рабочих рук всё же есть. Поэтому то, предприятие имеет лицензию на образовательную деятельность и может под свои запросы готовить необходимые кадры. Это, безусловно, большой плюс», — заявил Виталий Хоценко.