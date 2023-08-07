Вода в Иртыше начала подниматься после критически низких отметок

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Уровень воды в реке Иртыш в районе рабочего поселка Черлак превысил критерии опасного явления «низкая межень» и поднялся выше отметки 210 см, которая считается опасной.
Напомним, что это явление наблюдалось в районе Черлака с конца июля и осложнялось жаркой погодой и минимальным количеством осадков.
На территории Омска уровень воды также поднялся. По данным сайта allrivers.info, за прошедшие 24 часа он повысился на 1 см и составил -177 см над нулем поста.