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Вода в Иртыше начала подниматься после критически низких отметок

7 августа 2023, 10:46
Фото: 1MI
Метеорологи сообщили, что статус опасного гидрометеорологического явления снят.

Уровень воды в реке Иртыш в районе рабочего поселка Черлак превысил критерии опасного явления «низкая межень» и поднялся выше отметки 210 см, которая считается опасной.

Напомним, что это явление наблюдалось в районе Черлака с конца июля и осложнялось жаркой погодой и минимальным количеством осадков.

На территории Омска уровень воды также поднялся. По данным сайта allrivers.info, за прошедшие 24 часа он повысился на 1 см и составил -177 см над нулем поста.

Уровень воды в некоторых районах Иртыша достиг опасно низкой отметки
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Река Иртыш#Обмеление Иртыша#Уровень воды в реке#Вода
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