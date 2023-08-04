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Уровень воды в некоторых районах Иртыша достиг опасно низкой отметки

4 августа 2023, 12:06
Фото: 1MI
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ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» сообщает о понижении уровня воды в реке у рабочего поселка Черлак.

Там он достиг критериев опасного гидрометеорологического явления «низкая межень». По информации на 4 августа 2023 г уровень воды опустился до 208 см, в то время как опасным считается 210 см. Отмечаются уровни ниже проектных навигационных отметок. В ближайшие дни значительных изменений не ожидается.

Такая же проблема затронула и реку Казым у города Белоярский в Ханты-Мансийском АО. Там вода опустилась на 13 см ниже опасной отметки (ОЯ — 280 см). Однако в ближайшее время в районе населенного пункта ожидаются осадки и, соответственно, изменение ситуации в положительную сторону.

Напомним, что недавно, 22 июля, из-за понижения уровня воды в Иртыше на мель села баржа с углем. Чтобы вытащить судно потребовалась помощь трех буксиров.

В Омске из-за падения уровня воды в Иртыше на мель села баржа с углем
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Обмеление#Обмеление Иртыша#Вода#Уровень воды в реке
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