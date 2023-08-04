Уровень воды в некоторых районах Иртыша достиг опасно низкой отметки

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Там он достиг критериев опасного гидрометеорологического явления «низкая межень». По информации на 4 августа 2023 г уровень воды опустился до 208 см, в то время как опасным считается 210 см. Отмечаются уровни ниже проектных навигационных отметок. В ближайшие дни значительных изменений не ожидается.
Такая же проблема затронула и реку Казым у города Белоярский в Ханты-Мансийском АО. Там вода опустилась на 13 см ниже опасной отметки (ОЯ — 280 см). Однако в ближайшее время в районе населенного пункта ожидаются осадки и, соответственно, изменение ситуации в положительную сторону.
Напомним, что недавно, 22 июля, из-за понижения уровня воды в Иртыше на мель села баржа с углем. Чтобы вытащить судно потребовалась помощь трех буксиров.