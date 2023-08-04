Уровень воды в некоторых районах Иртыша достиг опасно низкой отметки

Такая же проблема затронула и реку Казым у города Белоярский в Ханты-Мансийском АО. Там вода опустилась на 13 см ниже опасной отметки (ОЯ — 280 см). Однако в ближайшее время в районе населенного пункта ожидаются осадки и, соответственно, изменение ситуации в положительную сторону.